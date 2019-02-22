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Меладзе опубликовал пикантное фото 

WomanHit.ru 6 минут назад
Фото: РИА Новости
Певец поделился с подписчиками снимком с отдыха
Валерий Меладзе активно ведет личную страницу в Инстаграм, то и дело публикуя фотографии вместе с коллегами по звездному цеху и из различных стран, где бывает вместе с концертной группой или семьей.
Вчера артист опубликовал свежее фото из литвского города Тракай. На снимке Валерий Меладзе сидит за столом вместе с пятью товарищами. Певец отмечает: «Пошли в баню, заодно и попарились». На каждом накинуты банные полотенца — похоже, что мужчины совсем недавно вышли из парилки.
@meladzevalerian
Чуть раньше Валерий выложил в соцсеть шутливое видео, которое снял один из его друзей. На нем артист одет в банное полотенце и шапку — отдыхает на лоне природы, наслаждаясь свежим воздухом. Очевидно приподнятое настроение певца — видимо отдых проходит на ура.
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