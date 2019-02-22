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Салтыкову возмутили слухи о скором замужестве 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Слухи в Интернете плодятся, как мушки-дрозофилы на подгнившей груше. В пятницу, 22 февраля, в Сети появилась информация о том, что Ирина Салтыкова во второй раз собралась замуж. Это заявление сделала дочь певицы, Алиса. Специальный корреспондент Teleprogramma.pro, Станислав Мороз связался с Ириной Салтыковой и попросил прокомментировать информацию. Певица была возмущена.
«Бред! Ничего я комментировать не буду», — сказала Ирина и положила трубку.
Напомним, что Ирина всего раз была замужем. Её избранником стал солист группы «Форум», Виктор Салтыков, в браке с которым родилась дочь Алиса. Но 8 лет скандалов, пьянок и рукоприкладства со стороны мужа мало, кто выдержит, поэтому Ирина развелась.
Салтыкова встречалась со многими мужчинами, но до брака отношения ни разу не дотянули. Сначала это был «обеспеченный мужчина», о котором Ирина предпочитает умолчать, затем еще один «аноним», с которым Салтыкова встречалась шесть лет. Возникали в её «любовном списке» непродолжительные романы с хоккеистом Павлом Буре и бизнесменом Александром Кармановым.
Ирина предпочитает замалчивать свою личную жизнь и редко появляется с мужчинами на людях. Но кто знает, может со временем её сердце оттает и новость о замужестве окажется правдой!
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Звёзды , Ирина Салтыкова , Виктор Салтыков , ПАВЕЛ БУРЕ
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