Салтыкову возмутили слухи о скором замужестве

Слухи в Интернете плодятся, как мушки-дрозофилы на подгнившей груше. В пятницу, 22 февраля, в Сети появилась информация о том, что Ирина Салтыкова во второй раз собралась замуж. Это заявление сделала дочь певицы, Алиса. Специальный корреспондент Teleprogramma.pro, Станислав Мороз связался с Ириной Салтыковой и попросил прокомментировать информацию. Певица была возмущена.

«Бред! Ничего я комментировать не буду», — сказала Ирина и положила трубку.

Напомним, что Ирина всего раз была замужем. Её избранником стал солист группы «Форум», Виктор Салтыков , в браке с которым родилась дочь Алиса. Но 8 лет скандалов, пьянок и рукоприкладства со стороны мужа мало, кто выдержит, поэтому Ирина развелась.

Салтыкова встречалась со многими мужчинами, но до брака отношения ни разу не дотянули. Сначала это был «обеспеченный мужчина», о котором Ирина предпочитает умолчать, затем еще один «аноним», с которым Салтыкова встречалась шесть лет. Возникали в её «любовном списке» непродолжительные романы с хоккеистом Павлом Буре и бизнесменом Александром Кармановым.

Ирина предпочитает замалчивать свою личную жизнь и редко появляется с мужчинами на людях. Но кто знает, может со временем её сердце оттает и новость о замужестве окажется правдой!