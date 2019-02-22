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Наташа Королева потеряла свои зубы из-за стресса 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Звезде пришлось обратиться в клинику своей подруги, которая специализируется на протезировании.
Известная певица Наташа Королева не так давно вернулась из США. У звезды в ближайшее время очень напряженный график. Предстоит несколько важных выступлений. В этом году исполнительница отпразднует 46-й день рождения. Сейчас она активно готовится к торжеству.
Супруга Тарзана отмечает, что в своей жизни не сделала ни одной пластической операции. Она этим очень гордится. Единственное, что пришлось сделать звезде — новые зубы. Ее родные стали рушиться из-за постоянных стрессов.
Как рассказала певица, зубы стали стираться. На них пришлось ставить чехольчики. В итоге Наташа Королева обратилась за помощью к своей подруге, которая специализируется на протезировании. Сейчас у нее новые зубы и прекрасная улыбка. Подруга не подвела звезду — все сделала хорошо, сообщает «Собеседник».
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Звёзды , Наташа Королева , ИД "Собеседник"
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