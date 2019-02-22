Наташа Королева потеряла свои зубы из-за стресса

Звезде пришлось обратиться в клинику своей подруги, которая специализируется на протезировании.

Известная певица Наташа Королева не так давно вернулась из США. У звезды в ближайшее время очень напряженный график. Предстоит несколько важных выступлений. В этом году исполнительница отпразднует 46-й день рождения. Сейчас она активно готовится к торжеству.

Супруга Тарзана отмечает, что в своей жизни не сделала ни одной пластической операции. Она этим очень гордится. Единственное, что пришлось сделать звезде — новые зубы. Ее родные стали рушиться из-за постоянных стрессов.