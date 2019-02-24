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Звезды, которые дважды женились на одном человеке 

Anews 3 часа назад
Фото: Anews
Говорят, что вторые шансы людям давать нельзя. Многие знаменитости готовы поспорить с этим и своим примером доказать, что второй раз может быть удачным. Главное, найти в себе силы простить и полюбить вновь.

Жан-Клод Ван Дамм и Глэдис Португез

Актер родом из Франции и Глэдис Португез были вместе с 1987-го по 1992-й год. За это время у них появились дети, дом, налаженный быт. Но Жан-Клод ушел от тренера по бодибилдингу к актрисе Дарси Ляпьер.
Однако, в 1999 году они с Глэдис сошлись вновь. Стоит отметить, что пара жената до сих пор.

Мелани Гриффит и Дон Джонсон

Мелани Гриффит была замужем четыре раза, но супругов у нее было только трое. Все дело в том, что за Дона Джонсона актриса выходила замуж дважды.
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Джонсон был первым и третьим мужчиной Мелани, однако и третье замужество не стало окончательным — пара развелась, а Мелани вышла замуж за Бандераса.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино

Эта пара играла свадьбу три раза, но при этом у них не было ни одного развода. В 2006 году Франсуа-Анри Пино познакомился с Сальмой Хайек. В 2009 году они узаконили отношения в Париже в кругу близких людей. Через несколько месяцев супруги провели церемонию бракосочетания еще раз, но уже в Венеции.
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А третий раз произошел спустя целых 9 лет, в присутствии 11-летней дочери и многих гостей.

Илон Маск и Талула Райли

Миллиардер был женат на бывшей однокурснице Джастин и воспитывал с ней пятерых детей.
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Однако, в 2008 году Илон Маск ушел к актрисе Талуле Райли. В 2013 году они официально развелись, а в 2014 сошлись вновь. Но брак был недолгим — в 2016 году семья распалась вновь.
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Звёзды , Дон Джонсон , Жан-Клод Ван Дамм , Дарси Ляпьер , Сальма Хайек , Илон Маск , Мелани Гриффит
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