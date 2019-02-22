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Стало известно, ради кого Бондарчук ушел от жены 

Дни.ру 38 минут назад
Фото: Дни.ру
Сергея Бондарчука часто видят в компании Нино Нинидзе. Встречи с коллегой Татианы Бондарчук могут носить рабочий характер — хотя некоторые считают, наблюдают за развитием нового романа.
Сергей и Татиана Бондарчук готовятся к разводу — об этом стало известно в начале года. Как стало известно, супруги уже некоторое время не живут вместе и готовят документы для процесса. Причину разрыва отношений наследник знаменитой актерской династии не называл.
Татиана Мамиашвили и Сергей Бондарчук официально оформили отношения в 2012 году. Первое время супруги вели очень активную светскую жизнь, часто появлялись на различных мероприятиях. Однако вскоре Тата перестала носить обручальное кольцо.
На днях появились слухи о новом романе Бондарчука. Его в последнее время часто видят в компании Нино Нинидзе. Это коллега Татианы по проекту "Кинотест. Дети". Возможно, Сергей и Нино общаются по работе. Но слишком частые встречи наводят на мысль о романтических отношениях.
Нино Нинидзе, как известно, состоит в счастливом браке с режиссером Кириллом Плетневым. Активно работая в проекте "Кинотест", она успевает заботиться о сыне Сандрике. А у Сергея и Татианы Бондарчук — двое детей.
Тем не менее, Сергей Бондарчук и Нино Нинидзе были замечены недавно в развлекательном клубе в Столешниковом переулке. А позже Бондарчука со спутницей застали за милой беседой в одном из столичных ресторанов, пишет StarHit.
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Звёзды , Сергей Бондарчук , Кирилл Плетнев , Нино Нинидзе , StarHit
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