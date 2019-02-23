Что случилось с Татьяной Снежиной, написавшей песню «Позови меня с собой»

Самую известную песню «Позови меня с собой», авторство которой принадлежало Татьяне Снежиной, в 1997 году исполнила Алла Пугачева . Однако к тому моменту самой поэтессы уже не было в живых. Она трагически погибла в автомобильной аварии вместе со своим женихом.

Переезды как вдохновение

На самом деле у талантливой поэтессы была совсем другая фамилия: Снежина — это всего лишь псевдоним. В ее паспорте значилось: «Татьяна Валерьевна Печенкина». Она родилась на Украине в городе Луганске (тогда Ворошиловград) в 1972 году. Как пишет литературовед и публицист В. Огрызко в своей книге «Русские писатели. Современная эпоха. Лексикон», отец Татьяны был сотрудником государственной безопасности.

Именно в связи с родом деятельности главы семьи вскоре после рождения дочери Печенкиным пришлось покинуть родные места и отправиться на Камчатку, а в 1981 году — в Москву. По сохранившимся воспоминаниям самой Татьяны, переезд в столицу она восприняла болезненно, потому как ей не хотелось разлучаться со своими друзьями, а главное с первой любовью. Тогда Татьяна и начала писать стихи.

Звезда медицинского вуза

Несмотря на поэтический дар, который проявился у Снежиной еще в детские годы, она всегда мечтала быть врачом. Поэтому, окончив школу, девушка подала документы в Медицинский институт. Тем не менее своих юношеских увлечений Татьяна никогда не бросала. Она продолжала писать стихи и песни, которые даже сама исполняла, подыгрывая себе на фортепиано.

В те годы ее слушателями были преимущественно студенты того же медицинского вуза. В своей автобиографии Снежина писала о том, что кто-то из однокурсников тайком записал один из таких импровизированных концертов на магнитофон, а после размножил кассеты. Это был первый, пусть и кустарный, альбом Татьяны, которым она очень дорожила и гордилась.

Новосибирск и счастливая кассета

Но доучиться в Московском вузе, где у Снежиной уже появились первые поклонники, ей было не суждено. В 1992 году отца Татьяны снова отправили в другой город, на сей раз — в Новосибирск. Все члены семьи уехали вместе с ним. Заснеженная Сибирь оставила глубокий след в творчестве поэтессы и певицы, а также подарила ей известный теперь всем псевдоним «Снежина».

На новом месте Татьяна снова поступила в медицинский институт и начала сама записывать свои песни на пленку. Кассеты она отправляла в Москву, своим бывшим студенческим друзьям. Благодаря невероятному стечению обстоятельств, в 1994 году одна из таких кассет оказалась в студии «КиС-С». Вскоре со Снежиной связались представители компании и предложили сотрудничество.

Любовь и смерть

Однако качество студийных записей оказалось далеким от идеала. Татьяна вернулась в Новосибирск и принялась искать там музыкантов, способных оказать ей помощь в выпуске альбома. Так Снежина познакомилась с продюсером Сергеем Бугаевым . Постепенно их партнерские отношения переросли в более близкие. Через некоторое время влюбленные объявили, что собираются пожениться. Их свадьбы должна была состояться 13 сентября 1995 года.