Заносчивую Собчак затоптали за «дезертирство» сына

Ксения Собчак отказывается отдавать долги. В частности, она не считает нужным отправлять своего сына в армию — за что и получила выволочку от известного блогера.

Собчак часто говорит, что думает. Однако зачастую лучше бы телеведущая держала свои откровения при себе — ее заносчивость и самомнение раздражают россиян. В частности, Собчак не понимает, когда она или ее ребенок успели что-то задолжать Родине.

"Я сама оплачивала роды в хорошей клинике, уже оплачиваю преподавателей английского языка и в будущем он пойдет в хорошую частную школу. И тут ему 18 лет, и государство заявляет: "Пойти служить в Армию -— это твой долг перед государством!" Я считаю, долги всегда надо отдавать, конечно, только вот не понимаю, когда же я успела влезть в долги?", — задалась вопросом светская львица.

Телеведущей ответила известный блогер Лена Миро . Она отметила, что роды, преподавателей и все остальное для своего ребенка Собчак оплачивала, судя по всему, из родительских денег. "Нет, когда успела Ксения влезть в долги, мне совершенно понятно — когда папа ее был мэром. Когда мама просиживает юбку в сенаторском кресле — вот откуда тот самый долг", — написала Миро.

В то же время, отмечает блогер, когда дело касается лично Собчак, телеведущая сразу возмущается, что ее сына могут на год призвать в армию. А против того, чтобы остальные россияне выплачивали долги, Собчак ничего не имеет.

"Вы, смерды, холопы, рабы, выплачиваете долги Родине. И дети ваши выплачивать будут, хотя ничего от государства не имеют. А те, кто действительно должен, как Ксения например, никаких долгов возвращать не станет", — пишет Лена Миро (орфография и пунктуация оригинала — Прим. ред).

По словам блогера, Ксения Собчак доит страну: мама у нее сенатор, папа был мэром, денег осталось много. Однако сына своего телеведущая не то что на войну — в армию-то отправить не хочет. Миро задает своим подписчикам вопрос: случись завтра война, пойдут ли они защищать Ксению и ее ребенка? Собчак с сыном не пойдут — потому что "ничего не должны", заключает блогер.