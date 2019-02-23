Асмус растрогала фолловеров новым фото дочери

Акриса поделилась свежим кадром с дочкой Настей.

Супруги Кристина Асмус Гарик Харламов долгое время скрывали от публики свою дочь Настю. В начале года девочке исполнилось пять лет. Снимков с дочкой в соцсетях Кристины стало больше, но при этом фолловеры удивляются, почему чаще всего малышка запечатлена с таких ракурсов, на которых у нее закрыты или опущены глаза. Несколько часов назад Асмус поделилась новым снимком с дочерью. Девочка запечатлена лежащей в постели.

@asmuskristina

"Дочкины думы", — лаконично подписала фото актриса.

«Дети наша радость а дочки еще и сладость»; «Красопетушка»; «Думает: как же мне повезло с родителями!»; «Настюша просто прелесть»; «Какой ангелочек»; «Красотка какая у мамы с папой»; «Маленький лучистый солнечный ангелочек. Радость этого мира!», — оставляют комментарии фолловеры. А другие же пишут о том, что Кристине стоит отучать дочь сосать палец в таком возрасте.