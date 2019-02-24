Лопырева показала, как выглядела за два дня до родов

Даже незадолго до родов модель принимала участие в модных фотосъемках.

35-летняя Виктория Лопырева легко перенесла долгожданную беременность. Длительное время модель скрывала «интересное положение», а теперь в ее блоге стали появляться результаты модных фотосессий, которым, как оказалось, это положение совершенно не помешало. Несколько часов назад молодая мама показала, как выглядела за два дня до рождения сына.

@lopyrevavika

Стоит отметить, что Марк Лионель появился на свет 5 февраля этого года, а спустя две недели после его рождения Виктория уже продемонстрировала идеальную фигуру. «Виктория, Вы шикарны. После таких фото уже и самой захотелось стать беременной и не бояться родов и после родового периода. Здоровья Вам и Малышу!», «Она воздух ест?», «Вам вовсе не нужны советы, лучше дайте его нам! Как это возможно, иметь такую крутую форму через 2 недели после родов?», «Выглядишь великолепно», «Ну как так?! Только родила — а фигурка отличная! Как это получается у них? подскажите секреты!» — восхищаются фигурой молодой мамочки подписчики.