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Анфиса Чехова показала фото из душа 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Анфиса Чехова поделилась со своими подписчиками в Instagram фотографией из душа. Пост получился не столько будоражащим воображение, сколько познавательным.
Анфиса Чехова проходит целый комплекс процедур в специальной клинике. Об этом она решила рассказать своим подписчикам в Instagram, сопроводив фотографией из душа.
Ведущая объяснила, что все красивые купальники она оставила дома, поэтому купила на месте обычный спортивный. Также она рассказала, чем именно занимается в стенах лечебного заведения. Среди процедур, как оказалось, есть даже винотерапия. Также Анфиса Чехова рассказала о том, что разобралась с "мозгами, гормонами и питанием" и поэтому может похвастаться отменным здоровьем.
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