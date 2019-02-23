Анфиса Чехова показала фото из душа

Анфиса Чехова поделилась со своими подписчиками в Instagram фотографией из душа. Пост получился не столько будоражащим воображение, сколько познавательным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 19 Фев 2019 в 4:37 PST Анфиса Чехова проходит целый комплекс процедур в специальной клинике. Об этом она решила рассказать своим подписчикам в Instagram, сопроводив фотографией из душа.

Ведущая объяснила, что все красивые купальники она оставила дома, поэтому купила на месте обычный спортивный. Также она рассказала, чем именно занимается в стенах лечебного заведения. Среди процедур, как оказалось, есть даже винотерапия. Также Анфиса Чехова рассказала о том, что разобралась с "мозгами, гормонами и питанием" и поэтому может похвастаться отменным здоровьем.