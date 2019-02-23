Что случилось с родителями Влада Листьева

Как известно, Владислав Листьев погиб от руки неустановленного убийцы в марте 1995 года. Но на самом деле журналист оказался не первым членом семьи, который преждевременно ушел из жизни. Трагических смертей у Листьевых хватало.

Семейное счастье и рождение сына

Поначалу семья будущего шоумена считалась вполне благополучной. Единственное, что не соответствовало образу красивой пары, так это жилищные условия, которые оставляли желать лучшего. Родители Владислава Николай Иванович и Зоя Васильевна ютились в крохотной комнате в одном из столичных бараков. В доме не было даже воды, другие удобства тоже располагались на улице. Но супруги не унывали. Даже когда врачи запретили Зое Васильевне рожать, она не смогла отказаться от радости материнства. Да и Николай Иванович с нетерпением ждал появления ребенка. К счастью, все обошлось: живыми и невредимыми осталась и мать, и младенец. Правда, мальчика пришлось вынимать из утробы с помощью щипцов. Благодаря этому несколько лет на висках Влада красовались два темных пятна.

Новая квартира и алкоголизм матери

Вскоре после рождения сына у Листьевых появился шанс поправить материальное положение и заработать на более приличное жилье. Главу семьи, который работал в охранном предприятии, отправили в командировку в Африку. Вместе с ним поехала и жена. Влада на время отдали на воспитание тете, сестре Николая Ивановича. Вернувшись через несколько месяцев, Листьевы тут же обзавелись кооперативной двухкомнатной квартирой. Однако новым квадратным метрам супруги радовались недолго. Зоя Васильевна пристрастилась к алкоголю и все чаще приходила домой в подпитии. Поведение избранницы Николаю Ивановичу, безусловно, не нравилось, но он остался в семье ради ребенка, которого обожал. Когда Влад начал заниматься легкой атлетикой, отец не пропустил ни одного соревнования с участием сына. Возможно, Листьеву-старшему удалось бы обеспечить Владу еще несколько счастливых лет, если бы он сам не решил уйти из жизни.

Самоубийство отца и новый жилец

Тогда Николай Иванович уже служил местечковым начальником в Комитете народного контроля. Эта организация занималась выявлением нарушений государственных планов, трудовой дисциплины, осуществляла контроль над расходованием ресурсов. В 1973 году Листьев сам оказался под подозрением во взяточничестве. Не желая, чтобы его жена, а главное сын переживали позор во время следствия и суда, Николай Иванович покончил с собой. Вскоре после похорон главы семьи в квартире появился новый «постоялец». Зоя Васильевна снова вышла замуж. Ее второй супруг оказался не таким правильным, как предыдущий. Молодые принялись выпивать вместе. Влад же стал никому не нужен. Поэтому когда будущего шоумена приняли в спортивную школу-интернат имени Знаменских, он только обрадовался. С тех пор он бывал дома исключительно по выходным.

Смерть матери

Но Зоя Васильевна будто ничего не замечала. Она продолжала злоупотреблять спиртными напитками, собирая в квартире целые компании собутыльников. Когда Влад уже стал известным ведущим, Листьева скатилась окончательно. Тогда Зоя Васильевна уже работала обычной уборщицей в метро. Правда, Владислав Николевич, регулярно навещавший мать, снабжал ее деньгами и требовал прекратить махать тряпкой. Кроме того, сын не раз просил Листьеву пройти курс лечения от алкоголизма. Однако ни уговоры, ни забота Владислава на пожилую женщину не действовала. Она погибла от своего пагубного пристрастия. Спустя всего полтора года после смерти журналиста его мать тоже ушла из жизни. В июне 1996 года ее сбила машина. В момент ДТП Зоя Васильевна была нетрезва.