Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

43-летняя Волочкова кардинально изменила имидж 

Дни.ру + ещё 8 46 минут назад
Фото: Дни.ру
Анастасия Волочкова изменила свой образ и продемонстрировало свежее фото в Instagram. Подписчики пришли в восторг от звезды.
Известная балерина Анастасия Волочкова решилась на кардинальную смену образа — звезда выложила снимок в новом образе в своем Instagram.
Бывшая солистка Большого театра рассказала, что образ пришелся по вкусу ее нынешнему возлюбленному. При этом светская львица отметила, что пошла в салон в честь праздника.
@volochkova_art
"В честь праздника я решила немного поменять образ. Любимый оценил. Как здорово, когда есть тот, для кого хочется любить и делать приятное", — подписала фото прима-балерина.
Ранее Анастасия Волочкова опубликовала фотографию, на которой запечатлена в свадебном платье. Наряд, облегающий стройную фигуру артистки, сшит из прозрачной ткани и изобилует кружевом.
"Мои дорогие, как ваши дела? Активно выбираю свадебное платье. И скоро представлю вам моего жениха", — объявила балерина.
Неизвестно, как отнеслись к выбору Анастасии Волочковой многочисленные подписчики, ведь несколько недель назад она закрыла возможность комментирования ее публикаций. Это связано с тем, что пользователи Сети высказывают крайне негативные мысли относительно жизни и деятельности артистки.
Дни.ру: последние новости
Навка без лифчика предстала перед народом Муцениеце о Прилучном: Мы развелись Пограничники в аэропорту оторопели от настоящей фамилии Повалий
Женский форум
Звёзды , Анастасия Волочкова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа самая эффективная тренировка для похудения
Как выглядели российские звезды до пластики
Модные провалы на красной дорожке «Оскара-2019»
7 советов, как быстро накраситься утром
«Завидуют, потому что у меня все хорошо»8
Видео
Мисс Шерстяное Лицо: девушка, которая против шаблонов
Красота
Анфиса Чехова показала фото из душа
Звёзды
Кончита Вурст кардинально изменила имидж
Звёзды
Отец показал, как угощает малыша пивом
Дети Здоровье
Звездные браки, начавшиеся с курортных романов
Звёзды Любовь
Почему Анна Большова вышла замуж за своего брата
Звёзды
Лолита откровенно рассказала о наркозависимости
Звёзды
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
Шнуров зачитал рэп ко Дню защитника Отечества
Звёзды
Что случилось с родителями Влада Листьева
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение