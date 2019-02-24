Дана Борисова объяснила, почему не пускает 11-летнюю дочь домой

Семейная драма телеведущей Даны Борисовой продолжает набирать обороты — звезда страдает от конфликтов с единственной дочерью Полиной и, не справившись с ребенком, приняла решение выселить девочку из дома. А в доказательство своей позиции Борисова обнародовала отрывок из личной переписки, где, по ее мнению, во всех красках видно хамское поведение подростка.

С трудом выиграв судебные тяжбы и воссоединившись с дочерью Полиной, телеведущая Дана Борисова рассчитывала на безоблачное семейной счастье, однако ее надеждам не суждено было сбыться. Звезда столкнулась с серьезными проблемами в общении с 11-летним подростком, которые вылились в очередной семейный конфликт. Из-за грубого и хамского отношения дочери Дана Борисова приняла решение выселить ее из дома, и уже три недели ребенок проживает то у отца, то у дедушки, не имея возможности попасть домой. Вызвав интерес общественности своей неоднозначной ситуацией, Дана Борисова и Полина принялись объяснять свои позиции и в качестве доказательств предоставили выдержки из личной переписки, которые больше запутывают, чем что-либо объясняют.

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Так, Полина обвинила мать в желании нажиться на «пиаре»: «Я не могу попасть к себе домой, у меня там вещи и учебники. Да, мы поругались из-за того что она от моего лица пишет всякий бред, чтобы пропиариться! Мне неприятно, что моя родная мама так про меня говорит. Она уехала и я не знаю, когда вернётся, дозвониться не могу, на мои сообщения не отвечает, а мне надо попасть домой! И после этого вы пишете, что я плохая дочка, повезло мне с мамой»,

— пожаловалась 11-летняя Полина, показывая переписку в WhatsApp.

В то же время Дана Борисова утверждает, что, несмотря на все ее старания, дочь постоянно ей грубит. А поскольку терпеть хамское отношение телезвезда не намерена, то в качестве воспитательной меры приняла решение ограничить общение с наследницей. В качестве доказательства своей точки зрения Борисова воспроизвела аудиозапись, в которой Полина позволяет себе пренебрежительно высказываться и язвить.

А ведь совсем недавно все было так хорошо и дочь телезвезды даже намеревалась сменить фамилию и официально стать Полиной Борисовой.