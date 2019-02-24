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Любовница знаменитого певца на сносях загремела в клинику 

Дни.ру 10 часов назад
Фото: Дни.ру
Прославившаяся благодаря роману с рэпером Гуфом Яна Шевцова госпитализирована. Врачам не понравились анализы беременной звезды "Дома-2".
О том, что попала в больницу, Шевцова сообщила в Stories Instagram. Девушка рассказала, что поехала в клинику только потому, что ей это рекомендовали медики.
При этом Яна заверила, что у нее "все хорошо". "Я не хотела в клинику, потому что много дел еще не сделано. Но меня не отпустили", — заявила экс-участница телестройки.
Шевцова подтвердила, что действительно ждет ребенка. "Лежу в больнице на сохранении. Чувствую себя ужасно, температурю. Не знаю, сколько еще буду находиться здесь, но наверно подержат неделю", — цитирует девушку Starhit.ru. Кроме того, Шевцова заявила, что больше не общается с Гуфом и заблокировала рэпера.
Ранее скандальная участница реалити-шоу заявила, что снова беременна от музыканта, в чем усомнились многие поклонники. О возвращении на "Дом-2" Яна Шевцова не думает.
"Я сейчас в Москве одна, да, порой мне бывает тяжело, хочется плакать, но стараюсь не обращать внимания на негатив", — рассказала будущая мама.
Напомним, придя на реалити-шоу, Шевцова рассказала, что ее первым мужчиной стал Гуф, который якобы бросил ради нее певицу Кэти Топурию. По словам Яны, когда-то ей пришлось сделать аборт. После проекта девушка возобновила отношения с возлюбленным.
Через некоторое время Шевйова шокировала подписчиков известием о новой беременности. Однако в недавней программе "На самом деле" Первом канале выступил врач, предъявивший справку, подтверждающую, что 18-летняя звезда шоу не находится в положении.
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