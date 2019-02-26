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Виторган перестал ухаживать за могилой матери 

Дни.ру + ещё 1 12 минут назад
Фото: Дни.ру
Максим Виторган из-за разборок с женой забыл о долге перед умершей родительницей. За могилой матери актера Аллы Балтер никто не ухаживает.
Актриса Алла Балтер нашла свой последний приют на Ваганьковском кладбище. По словам сотрудников погоста Виторган уже третий год не платит за облагораживание могилы.
Захоронение никто не убирает. Оно превратилось в огромный сугроб, из которого торчит край портрета Балтер. Судя по всему, близкие не навещают место, где артистка обрела вечное упокоение. Об этом сообщает "Экспресс газета".
К слову, актеру Максиму Виторгану сейчас действительно не до этого. Артист погряз в разборках и скандалах с женой телеведущей Ксенией Собчак. Ходят слухи, что супруги разъехались и готовятся расторгнуть брак. На публике они появляются по отдельности и отношения никак не комментируют.
В одном их недавних интервью теледива косвенно подтвердила, что рассталась с супругом. Собчак дала понять, что не считает себя виновной в разрыве: по ее мнению, все женщины вольны принимать любые решения в своих интересах. Ксения также отметила, что Максим навсегда останется для нее близким человеком, и вместе они сделают все, чтобы их общий сын Платон был счастлив.
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Звёзды , Максим Виторган , Алла Балтер , Ксения Собчак
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