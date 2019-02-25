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«Какая же это красота!»: Татьяна Навка искупалась в проруби без купальника 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Звездный отдых — не обязательно что-то экзотическое или замысловатое. Радоваться и наслаждаться наши селебритис могут и вполне привычными и традиционными вещами. Например, баней, ее поклонников, судя, по страницам российских знаменитостей в социальных сетях, немало. В числе и известная фигуристка Татьяна Навка.
Очередной пост в своем Instargam она как раз и посвятила своему походу в баню. Правда, показала звезда не парилку и веники, а настоящий экстрим, на который отваживаются только самые ярые фанаты такого отдыха.
На видео Татьяна, укутанная в простыню, в тапочках идет к проруби. «Какая же это красота!» — восклицает бывшая спортсменка, перед тем как скинуть нехитрое облачение окунуться без купальника в ледяную воду.
«Лучший день в неделе тот, в который ты счастлив! Баня — это жизнь»,
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— прокомментировала снимки и видеоролик звезда.
Подписчики, кстати, не ожидали, что Татьяна Навка способна на такое геройство. Они посоветовали звезде беречь себя и не слишком увлекаться зимним плаванием.
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Звёзды , Видео , Татьяна Навка
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