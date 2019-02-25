В понедельник, перед тем как отправиться ужинать, Ксения отправилась в спа-салон. Она опубликовала снимок, на котором запечатлена в халате и с полотенцем на голове. При этом на ее лице не было ни грамма макияжа. Телеведущая попросила поклонников посоветовать ей хороший ресторан, где вкусно готовят. Большинство подписчиков обратили внимание на то, что Бородина без косметики не просто выглядит моложе, а стала выглядеть копией своей старшей дочери Маруси, которой в этом году исполнится десять лет.