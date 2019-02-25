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Бородина после посещения спа-салона опубликовала фото без макияжа 

Teleprogramma.pro + ещё 2 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Уже несколько дней Ксения Бородина наслаждается отдыхом на море. Она уже успела загореть и поделиться снимками в купальнике. Также на минувших выходных телеведущая с дочерьми и супругом побывала в месте, где обитают слоны. Она покормила животных и даже устроила с ними фотосессию. Обычно ближе к вечеру звезда отправляется гулять, затем посещает сеанс массажа и только потом направляется спать.
В понедельник, перед тем как отправиться ужинать, Ксения отправилась в спа-салон. Она опубликовала снимок, на котором запечатлена в халате и с полотенцем на голове. При этом на ее лице не было ни грамма макияжа. Телеведущая попросила поклонников посоветовать ей хороший ресторан, где вкусно готовят. Большинство подписчиков обратили внимание на то, что Бородина без косметики не просто выглядит моложе, а стала выглядеть копией своей старшей дочери Маруси, которой в этом году исполнится десять лет.
«Одно лицо с дочей», «Ну Маруся копия мамы», «Какая красивая», «Да, одно лицо с Мару», «Как тут с Марусей похожи», «Ксюша, вы на этой фотке словно юная девушка», «Тебе идет без макияжа! Моложе выглядишь, Ксюх», — прокомментировали пост подписчики. Сама Ксения призналась, что, когда она плавает в воде, то ее даже родные путают с Марусей.
Соцсети
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