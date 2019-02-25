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Лопырева похвасталась снимком накануне родов 

Дни.ру 2 часа назад
35-летняя модель поделилась фото, которое было сделано за два дня до родов. Виктория Лопырева опубликовала его на своей странице в Instagram.
Светская львица, родившая в начале февраля сына от бизнесмена Игоря Булатова, стала мамой впервые. Лопырева поделилась снимком, на котором была еще запечатлена до родов.
В кадре модель позирует в облегающей черной майке на бретельках и свободных штанах с цветочным принтом. "Это фото было сделано за два дня до рождения Марка Лео", — подписала фото Лопырева.
Пользователи соцсети отметили, что Виктория прекрасно выглядит. К слову, ранее Лопырева показала снимок, сделанный через две недели после родов. Модель продемонстрировала подтянутую, стройную фигуру на зависть хейтерам и на радость поклонникам.
"Если бы я такая после родов красотка была, я бы пятерых родила", "Всего две недели, а уже такие шикарные формы", "Вы очень быстро пришли в форму и прекрасно выглядите", — высказались фолловеры Лопыревой.
Первенец Виктории Лопыревой появился на свет 5 февраля. В День всех Влюбленных светская львица устроила себе выходной ради свидания с отцом малыша Игорем Булатовым. В микроблоге знаменитость поделилась кадрами из ресторана, в котором она вместе с возлюбленным провела романтический вечер.
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