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Боня обвинила Собчак в желании позлорадствовать 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ранее известная ведущая посмеялась над моделью, рассказавшей о своей «роскошной» жизни.
Видеоролик, в котором дочка модели Виктории Бони раскрывает обман своей мамы, желающей заметно приукрасить свой образ жизни, стал настоящим событием на просторах социальных сетей и интернета в целом. Некоторые звезды даже начали комментировать и высмеивать желание Бони приукрасить свой «роскошный» образ жизни и достаток. Среди тех, кто высмеял Викторию, оказалась и Ксения Собчак.
С «ответным словом» героиня ролика долго тянуть не стала. Во время очередного выходя в прямой эфир в своем Instagram Виктория Боня прокомментировала язвительные высказывании известной ведущей. Отвечая на вопросы подписчиков, Боня отметила, что не так давно она дала интервью, в котором высказалась и о поведении Ксении Собчак.
«Почитайте по поводу Собчак, по поводу вот этих ее жалких желаний хоть как-то хайпануть и позлорадствовать», — ухмыляясь, говорит звезда.
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Звёзды , Виктория Боня , Ксения Собчак
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