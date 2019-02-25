Боня обвинила Собчак в желании позлорадствовать

Ранее известная ведущая посмеялась над моделью, рассказавшей о своей «роскошной» жизни.

Видеоролик, в котором дочка модели Виктории Бони раскрывает обман своей мамы, желающей заметно приукрасить свой образ жизни, стал настоящим событием на просторах социальных сетей и интернета в целом. Некоторые звезды даже начали комментировать и высмеивать желание Бони приукрасить свой «роскошный» образ жизни и достаток. Среди тех, кто высмеял Викторию, оказалась и Ксения Собчак

С «ответным словом» героиня ролика долго тянуть не стала. Во время очередного выходя в прямой эфир в своем Instagram Виктория Боня прокомментировала язвительные высказывании известной ведущей. Отвечая на вопросы подписчиков, Боня отметила, что не так давно она дала интервью, в котором высказалась и о поведении Ксении Собчак.

«Почитайте по поводу Собчак, по поводу вот этих ее жалких желаний хоть как-то хайпануть и позлорадствовать», — ухмыляясь, говорит звезда.