Молодые знаменитости, жизнь которых оборвал рак

Фото: Кадр из фильма "О чем еще говорят мужчины"

От рака легких скончалась Дарья Егорычева , известная ролью в сериале «Глухарь». Актриса скрывала болезнь так долго, как могла. Она умерла в больнице и перед смертью почти потеряла зрение. Дарье Егорычевой было всего 38 лет. Вспомним других молодых артистов, скончавшихся от рака.

Жанна Фриске

Одна из самых драматичных актерских историй последних лет — история Жанны Фриске.

Актриса перестала появляться на публике в конце 2013 года. В начале 2014-го телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал видеообращение, где сообщил: у его жены диагностировали рак.

Опухоль головного мозга у Жанны Фриске обнаружили вскоре после рождения сына. Когда певица и актриса перестала справляться с болезнью самостоятельно, семья обратилась к общественности.

На медицинскую помощь собирали всем миром. Жанна лечилась в американской, немецкой и российской клиниках и даже стала чувствовать себя лучше, прошла курс реабилитации. Начала давать интервью и намеревалась вернуться на сцену.

Но этому не суждено было случиться. В марте 2015 года Жанна Фриске впала в кому и вскоре умерла в загородном доме своих родителей, в окружении близких. Ей было 40 лет.

Боб Марли

Wikipedia

Легендарный исполнитель регги умер 11 мая 1981 года в возрасте 36 лет. Причиной смерти стал рак кожи.

Все началось с травмы, которой Боб не придал значения. Во время игры в футбол он ушиб большой палец ноги. В 1977 году на месте ушиба развилась злокачественная меланома. Врачи рекомендовали ампутировать палец, но артист отказался от этой идеи по религиозгым убеждениям.

Рак поражал легкие и мозг. Курс лечения не дал результатов, и доктора предполагали, что Боб Марли проживет еще несколько месяцев. Но он продержался около трех лет и выступал до последнего, несмотря на диагноз.

На следующий день после концерта в Медисон-сквер-гарден 8 октября 1980 он отправился на пробежку и потерял сознание. Это оказалось последнее выступление Боба Марли. Через полгода его не стало.

Жерар Филип

Кадр из фильма "Фанфан-тюльпан"

В 36 лет ушел и знаменитый французский актер Жерар Филип. Российским зрителям он известен по роли Фанфана из фильма «Фанфан-тюльпан».

В 1959 году у артиста заподозрили абсцесс в печени. Жерар Филип лег на операцию, во время которой у него обнаружили рак. Врачи ничего не сказали пациенту, и он продолжал работать, не зная о страшном диагнозе. В год своей смерти играл в театре и успел сняться в двух фильмах.

Исполняя одну из театральных ролей, актер сказал жене: «Если вдруг умру, похороните меня в этом колете и плаще». Жерар Филип умер от рака печени в Париже 25 ноября 1959 года. На смертном одре он был в театральном костюме.

Никита Михайловский

Кадр из фильма «Вам и не снилось…»

Никита Михайловский жил насыщенной творческой жизнью: был актером, рисовал, работал моделью. Первый раз в кино сыграл в восемь лет, а зрителям больше всего запомнился участием в фильме «Вам и не снилось».

Однажды окружающие и сам Никита заметили, что он стал сильно уставать. Он действительно много работал, использовал любую возможность для съемок, готовил выставку. Однако диагноз «лейкемия» стал неожиданностью.

Для лечения требовалась пересадка костного мозга. Деньги собирали коллеги и политики, обратились даже к Маргарет Тэтчер , и британское правительство тоже приняло участие в финансировании лечения. Однако спасти актера удалось. Он скончался в апреле 1991 года в возрасте 27 лет.

Игорь Шмаков

wikipedia

Осенью 2011 года от рака умер 26-летний артист Игорь Шмаков, сыгравший в фильмах «Туман» и «Утомленные солнцем 2».

Лейкоз у артиста диагностировали в начале 2010 года. Игорь лечился в Москве, прошел несколько курсов химиотерапии, ему переливали донорскую кровь. Собрали деньги на лечение в Германии, но сложнейшая операция не помогла. Улучшений не наступило, через месяц после операции Игоря Шмакова не стало.

Стелла Барановская

Кадр из фильма «Внук космонавта»

В 2017 году ушла из жизни 30-летняя начинающая актриса, снявшаяся в фильме «Внук космонавта». Стелла Барановская сыграла еще несколько ролей, но это были эпизоды, ее имя даже не указывали в титрах. Как ни трагично, известной девушку сделала ее болезнь.

Симптомы появились в начале 2015 года. Стелла поехала в больницу, прошла обследование и услышала диагноз: острый лимфобластный лейкоз. Девушке стали помогать популярные подруги — актрисы и телеведущие. Деньги на лечение собирали в Интернете.

Химиотерапия не принесла результатов, и артистка решила прибегнуть к нетрадиционной медицине: методу детоксикации, «чудотворным» инъекцим, метафизическим техникам. Такой поворот событий вызвал скандал в сети. Пользователи решили, что Стелла тратит собранные деньги не на лечение, а на развлекательные поездки. Оправдываться пришлось в телепрограмме «Прямой эфир с Борисом Корчевниковым», так о молодой актрисе узнала вся страна.