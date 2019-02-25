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Кончита Вурст кардинально изменила имидж 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Привыкшие к постоянным эпатажным выходкам Кончиты Вуртс поклонники были несказанно разочарованы очередным поступком Тома Нойвирта. Привыкшие к привычному образу звезды «женщины с бородой», недавно они увидели своего кумира с той же бородой, но абсолютно без волос. Снимок своего кардинального преображения Вурст опубликовала в своем Instagram.
Большинство подписчиков в популярной социальной сети вовсе отказалось писать в комментариях что-то членораздельное, оставляя отвечало междометиями, не находя нужных слов для случившегося. Те из фанатов Вуртс, кому новый образ категорически не понравился, отмечали, что «певица убила волосы».
Но, вполне возможно, поклонники свыкнутся с новой внешностью знаменитости. Ведь, в конце концов, это не первый раз, когда Кончита Вуртс так серьезно работает над новым образом. У многих поклонников еще свежи воспоминания о том, как звезда осветлила волосы и бороду.
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Звёзды , Видео , Кончита Вурст
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