Александра Бортич высказалась о свадьбе с сыном бизнесмена

Популярная актриса опубликовала романтическое фото со своим идеальным мужчиной.

Одна из пользовательниц спросила Бортич на самом ли деле она расписалась с мужчиной в Арабских Эмиратах, где они проводят совместное время. На это девушка ответила:

«Ага, Джо получил лицензию, и сообразили по-быстрому».

Отметим, что Александра Бортич очень популярная актриса. Она снялась к своим 24 годам в нескольких десятках фильмах. Между тем не все пользователи в соцсетях оценили выбор актрисы. «Мажорный папенькин сыночек», — заявил один из подписчиков Александры Бортич, намекая, что Евгений Савельев живет за счет своего богатого родителя.