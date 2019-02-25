В прошлом году сын уральского бизнесмена Евгений Савельев закрутил роман с популярной актрисой Александрой Бортич. На последнем снимке, который в социальной сети Instagram разместила девушка, на ее безымянном пальце появилось обручальное кольцо. Многие считают, что пара сыграла свадьбу.
Популярная актриса опубликовала романтическое фото со своим идеальным мужчиной.
Одна из пользовательниц спросила Бортич на самом ли деле она расписалась с мужчиной в Арабских Эмиратах, где они проводят совместное время. На это девушка ответила:
«Ага, Джо получил лицензию, и сообразили по-быстрому».
Отметим, что Александра Бортич очень популярная актриса. Она снялась к своим 24 годам в нескольких десятках фильмах. Между тем не все пользователи в соцсетях оценили выбор актрисы. «Мажорный папенькин сыночек», — заявил один из подписчиков Александры Бортич, намекая, что Евгений Савельев живет за счет своего богатого родителя.