Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александра Бортич высказалась о свадьбе с сыном бизнесмена 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В прошлом году сын уральского бизнесмена Евгений Савельев закрутил роман с популярной актрисой Александрой Бортич. На последнем снимке, который в социальной сети Instagram разместила девушка, на ее безымянном пальце появилось обручальное кольцо. Многие считают, что пара сыграла свадьбу.
Популярная актриса опубликовала романтическое фото со своим идеальным мужчиной.
Одна из пользовательниц спросила Бортич на самом ли деле она расписалась с мужчиной в Арабских Эмиратах, где они проводят совместное время. На это девушка ответила:
«Ага, Джо получил лицензию, и сообразили по-быстрому».
Отметим, что Александра Бортич очень популярная актриса. Она снялась к своим 24 годам в нескольких десятках фильмах. Между тем не все пользователи в соцсетях оценили выбор актрисы. «Мажорный папенькин сыночек», — заявил один из подписчиков Александры Бортич, намекая, что Евгений Савельев живет за счет своего богатого родителя.
Teleprogramma.pro: последние новости
Кончита Вуртс кардинально изменила имидж «Какая же это красота!»: Татьяна Навка искупалась в проруби без купальника Актер Билли Портер пришел на церемонию вручения «Оскара» в женском платье
Женский форум
Звёзды , Евгений Савельев , Александра Бортич
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модные провалы на красной дорожке «Оскара-2019»
7 советов, как быстро накраситься утром
«Завидуют, потому что у меня все хорошо»3
Что есть и не есть, чтобы похудеть
Как девушка с дефектом лица стала моделью18
Видео
Мисс Шерстяное Лицо: девушка, которая против шаблонов
Красота
Анфиса Чехова показала фото из душа
Звёзды
Кончита Вурст кардинально изменила имидж
Звёзды
Лолита откровенно рассказала о наркозависимости
Звёзды
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
Шнуров зачитал рэп ко Дню защитника Отечества
Звёзды
Что случилось с родителями Влада Листьева
Звёзды
Трагическая судьба Татьяны Снежиной
Звёзды
Дочка Бони разоблачила мать
Звёзды
Вульгарный наряд Лорак разгневал народ
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение