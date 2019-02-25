Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Муцениеце о Прилучном: «Мы развелись» 

Дни.ру 30 минут назад
Фото: Дни.ру
Агата Муцениеце обнародовала новый блог. Популярная актриса сделала заявление о муже, актере Павле Прилучном, сообщив, что они развелись.
Агата Муцениеце успевает не только сниматься в кино и воспитывать двоих детей — сына Тимофея и дочь Мию, но и снимать свой влог. В 2018 году артистка регулярно выкладывала новые видео, однако потом случился перерыв. Немедленно поползли слухи, что это связано с проблемами в личной жизни. В СМИ муссировалась информация, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный на грани развода, особенно после того, что якобы актер поднял руку на жену. Впрочем, сама актриса опровергла эти данные, несмотря на то, что в полиции подтвердили факт обращения.
Так или иначе, лишь сейчас Агата обнародовала новый влог, который начала записывать еще в начале февраля. Ролик протяженность около 40 минут начался с того, что Муцениеце, завтракая с детьми в их новом доме, сообщила, что скоро они отправятся на съемки нового выпуска передачи Регины Тодоренко "Пятница с Региной".
Впрочем, общественность интересует, что происходит в личной жизни актрисы. Любопытен отрывок, записанный Агатой на эту тему.
"Наверно, вы должны продумать, что я должна, как обычно, разъяснить ситуацию, такое было, такого не было… А я не буду! А я не хочу! Не хочу и не буду!"
— заявила со смешком Муцениеце.
На этом актриса не остановилась. Чуть дальше она сказала, обратившись к зрителям:
"Где же Павел? Ребят, мы развелись, и он уехал из этого дома".
Далее, видимо, ожидая, какой эффект произведут ее слова в СМИ, Агата Муцениеце выложила картинку заголовков, которые, по ее представлениям, должны появиться в Сети после ее заявления.
"Попались! Паша в Калининграде на съемках, приедет скоро, и у нас будет спектакль, и мы поедем на гастроли. В общем, все в норме, не волнуйтесь",
— успокоила встревоженных поклонников посмеявшаяся Агата Муцениеце.
Дни.ру: последние новости
Любовница знаменитого певца на сносях загремела в клинику Лопырева похвасталась снимком накануне родов Анфиса Чехова показала фото из душа
Женский форум
Звёзды , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , Регина Тодоренко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модные провалы на красной дорожке «Оскара-2019»
7 советов, как быстро накраситься утром
«Завидуют, потому что у меня все хорошо»3
Что есть и не есть, чтобы похудеть
Как девушка с дефектом лица стала моделью18
Видео
Мисс Шерстяное Лицо: девушка, которая против шаблонов
Красота
Анфиса Чехова показала фото из душа
Звёзды
Кончита Вурст кардинально изменила имидж
Звёзды
Лолита откровенно рассказала о наркозависимости
Звёзды
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
Шнуров зачитал рэп ко Дню защитника Отечества
Звёзды
Что случилось с родителями Влада Листьева
Звёзды
Трагическая судьба Татьяны Снежиной
Звёзды
Дочка Бони разоблачила мать
Звёзды
Вульгарный наряд Лорак разгневал народ
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение