Почему Анна Большова вышла замуж за своего брата

Анна Большова стала известной в начале 2000-х, благодаря сериалу «Остановка по требованию». Но именно тогда в прессе разразился настоящий скандал с участием актрисы. Все издания трубили о том, что Большова вышла замуж за собственного брата. В этой истории нашлось место и разводу отца артистки, и ее мачехе, и даже сектантству.

Подруга Асмита

Как рассказывала сама актриса, все началось с того, что ее мать Наталья Михайловна познакомилась с Анной Евгеньевной Канаевой. Канаева жила в украинском поселке Буды, где обосновалось еще несколько семей, основав своеобразную общину под названием «Долина солнца». По словам Анны Большовой, однажды Наталья Михайловна приехала в гости к своей новой подруге, и ей так понравилось в Будах, что вскоре она свозила туда и супруга с дочерьми.

Эта ситуация получила неожиданное продолжение. Отец Анны, известный физик Леонид Большов , ушел от жены и заключил брак с Канаевой. Мало того, вскоре Канаева родила от Большова сына Давида. Данные факты явились, как утверждала актриса, основными причинами обвинений, посыпавшихся на Леонида Александровича со стороны бывшей жены. Наталья Михайловна уверяла всех, что «Долина солнца» — это не что иное, как тоталитарная секта, а сама Канаева является «гуру» и носит имя Асмита. Анна Большова, заявив, что ее мать просто пытается таким способом вернуть отца, перестала с ней общаться.

Брак с братом

Но дело было не только в разводе физика. В начале 2000-х Анна Большова вышла замуж за сына Канаевой Антона, который, в сущности, являлся ее, пусть и сводным, но братом. Антон увлекся Анной еще будучи 16-летним юношей. Когда 24-летняя Большова приезжала в Буды, он не сводил с нее глаз. Актриса же поначалу не обращала на него никакого внимания. Только спустя 2 года между ними вспыхнул роман. Недолго думая, Большова и Канаев тут же отправились в ЗАГС.

Позже Анна призналась, что Антон Канаев привлек ее умом и чувством юмора. Им было хорошо вместе. Тем не менее брак продлился всего 4 года. По словам актрисы, они оба в силу молодости и неопытности не осознавали того, что их жизни текут не вместе, а параллельно друг другу. А когда Анна узнала, что Антон ей изменяет, она подала на развод.

Новый брак и снова Буды

Как ни странно, но именно благодаря такому удару в спину в Большовой только укрепилось желание иметь семью и ребенка. Вскоре она познакомилась с художником Александром Макаренко , вышла за него замуж и родила сына Даниила. Однако, несмотря на то, что Большова порвала со сводным братом, скандал не утих, потому что актриса продолжала наведываться в Буды. В поселке даже появился свой небольшой театр, на сцене которого нередко выступала и Большова. Мало того, второй супруг артистки вместе с их сыном Даниилом проживал в Будах постоянно. Казалось, Большова и Макаренко, а также отец и мачеха актрисы счастливы.