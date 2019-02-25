Звездные браки, начавшиеся с курортных романов 

Большинство людей считают, что курортный роман не приводит ни к чему серьёзному. Между тем, иногда романтическая интрига, завязавшаяся на отдыхе, перерастет в долгий счастливый брак. Именно на курорте нашли друг друга певец Лев Лещенко и его супруга Ирина Багудина. Лев Валерианович приехал в Сочи на гастроли, а Ирина проводила там каникулы. Девушка училась в Венгрии, мало интересовалась эстрадой и, увидев Лещенко в фойе гостиницы, не признала в нём знаменитость. Однако отношения у пары всё-таки завязались, несмотря на то, что формально Лещенко ещё был женат, хотя фактически его брак уже распался. В 1978 году Ирина и Лев поженились и вместе до сих пор.
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