Шейк шокировала откровенным нарядом на «Оскаре»

Российская супермодель посетила престижную американскую кинопремию "Оскар" вместе с супругом Брэдли Купером . Для красной дорожки Ирина Шейк выбрала весьма откровенный наряд.

Звезда появилась перед фотографами в длинном черном наряде от Burberry с открытой спиной. Ирина Шейк с удовольствием позировала вместе с мужем и его матерью перед фотографами. Многие репортеры отметили, что в этот вечер модель поддержала главный тренд — оголила спину, а не грудь.

@bradleycooper__original

Торжественная церемония начала в 2.50 часов по московскому времени. Брэдли Купер представил свою картину "Звезда родилась", где одну из главных ролей сыграла Леди Гага . Лента боролась за приз в номинациях"Лучший фильм", "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучший звук". Сам актер был номинирован на "Лучшую мужскую роль", а певица — на "Лучшую женскую роль", передает Ura.ru. Лента получила только одну заветную статуэтку — за песню Леди Гаги Shallow. Известно, что исполнительница уже два раза была номинирована на премию, но награду получила впервые.