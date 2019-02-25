Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шейк шокировала откровенным нарядом на «Оскаре» 

Дни.ру 39 минут назад
Фото: Дни.ру
Российская супермодель посетила престижную американскую кинопремию "Оскар" вместе с супругом Брэдли Купером. Для красной дорожки Ирина Шейк выбрала весьма откровенный наряд.
Звезда появилась перед фотографами в длинном черном наряде от Burberry с открытой спиной. Ирина Шейк с удовольствием позировала вместе с мужем и его матерью перед фотографами. Многие репортеры отметили, что в этот вечер модель поддержала главный тренд — оголила спину, а не грудь.
@bradleycooper__original
Торжественная церемония начала в 2.50 часов по московскому времени. Брэдли Купер представил свою картину "Звезда родилась", где одну из главных ролей сыграла Леди Гага. Лента боролась за приз в номинациях"Лучший фильм", "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучший звук". Сам актер был номинирован на "Лучшую мужскую роль", а певица — на "Лучшую женскую роль", передает Ura.ru. Лента получила только одну заветную статуэтку — за песню Леди Гаги Shallow. Известно, что исполнительница уже два раза была номинирована на премию, но награду получила впервые.
На престижной церемонии не обошлось и без любопытных эпизодов. Так, актер Билли Портер появился на публике в черном платье с пышной юбкой. Актриса Эмма Стоун примерила необычный наряд, которые многие пользователи сравнили с шоколадной вафлей. Артистка Глен Клоуз надела длинное платье золотистого цвета. Образ звезды напомнил некоторым комментаторам саму статуэтку, передает "360".
Дни.ру: последние новости
Навка без лифчика предстала перед народом Муцениеце о Прилучном: Мы развелись Пограничники в аэропорту оторопели от настоящей фамилии Повалий
Женский форум
Звёзды , Брэдли Купер , Билли Портер , Эмма Стоун , Ирина Шейк , Стефани Джерманотта , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа самая эффективная тренировка для похудения
Как выглядели российские звезды до пластики
Модные провалы на красной дорожке «Оскара-2019»
7 советов, как быстро накраситься утром
«Завидуют, потому что у меня все хорошо»8
Видео
Мисс Шерстяное Лицо: девушка, которая против шаблонов
Красота
Анфиса Чехова показала фото из душа
Звёзды
Кончита Вурст кардинально изменила имидж
Звёзды
Отец показал, как угощает малыша пивом
Дети Здоровье
Звездные браки, начавшиеся с курортных романов
Звёзды Любовь
Почему Анна Большова вышла замуж за своего брата
Звёзды
Лолита откровенно рассказала о наркозависимости
Звёзды
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
Шнуров зачитал рэп ко Дню защитника Отечества
Звёзды
Что случилось с родителями Влада Листьева
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение