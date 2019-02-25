Повалий «рассекретила» свою настоящую фамилию

Таисия Повалий — сочетание этих имени и фамилии кажется звучным, ярким, органичным. Некоторые даже думают, что Народная артистка Украины взяла творческий псевдоним, как многие коллеги на эстраде.

"Моя девичья фамилия — Гирявец, — призналась певица корреспонденту "Дни.Ру". — Она чисто украинская, поскольку я родилась в селе Шамраева Киевской области, а там она распространена. В школе меня, как сейчас помню, обзывали Гирей — я была довольна плотная девочка. Но много лет спустя я узнала, что Гиря — это исконная фамилия моего древнего рода".

У бабушки Таисии Повалий было много традиционных украинских рушников с вышивкой ручной работы. Один из них стал началом большой истории, о которой рассказала артистка. "Я стала рассматривать рисунок одного рушника и ахнула, — говорит Тая. — Там были изображены мужчина и женщина под деревьями, корни которых уходят в традиционный украинский орнамент. А между ними — маленький кустик. И я поняла, что это символ нашего рода, ключ, который я должна разгадать".

Повалий заказала большое генеалогическое исследование и выяснила, что род ее уходит корнями еще в XVI век. Казак Иван Гиря был лучшим другом и правой рукой самого Богдана Хмельницкого — гетмана Войска Запорожского, украинского полководца и государственного деятеля. "Мне кажется, знать свои корни, историю своего рода — это очень важно, это то, на чем держится все", — уверена певица.

А звучную фамилию Повалий певица получила от первого мужа. Ее же носит и сын артистки Денис, который тоже занимается музыкой. "Когда ко мне пришла известность и я стала много ездить с гастролями, то произошел забавный случай, — улыбается Таисия. — Помню, как оторопели пограничники в аэропорту, открыв мой паспорт и увидев, что Повалий — моя настоящая фамилия. "Мы всегда думали, это ваш псевдоним", — сказали мне тогда на границе".

Вторым супругом исполнительницы стал продюсер Игорь Лихута. Но по его просьбе Таисия не стала менять звучную фамилию и документы — мол, к Повалий уже все привыкли, она стала брендом.