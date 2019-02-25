Каменских порадовала фанатов откровенным снимком

Звезда сравнила себя с актрисой и фотомоделью Ким Кардашян.

Известная певица Настя Каменских порадовала многочисленных поклонников на своей страничке в социальной сети Instagram откровенной фотографией. На снимке звезда сидит на кровати и прикрывает одеялом часть своего тела. «Кто еще не видел мою #попакакуким», — подписала она снимок, намекая, что ее формы ничуть не хуже, чем у популярной американской актрисы и фотомодели Ким Кардашян.

@kamenskux

Отметим, что не так давно в интервью Настя Каменских сделала признание, что многие мужчины хотели за деньги купить ее любовь. Она сказала, что не понимает, почему богатые люди считают, что им все доступно в этом мире.

«Тело, кончено, у Насти красивое, но фото немного откровенное. Оно должно быть у мужа в телефоне», «Отличная у вас попа, как у Ким. Песня отличная и клип», «Все красиво, но Настя тебе уже пора быть поскромнее», — заметили в комментариях пользователи.