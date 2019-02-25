«Я буду Любовь Баскова»: Успенская захотела замуж

Накануне, 24 февраля, свой юбилей отметила Любовь Успенская . Артистка справила круглую дату в компании самых близких друзей.

Солистка группы "А`Студио" Кети Топурия, певица Глюк`Oza (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова), Николай Басков и многие другие повеселились на празднике, посвященному юбилею Любови Успенской. Для вечеринки именинница выбрала несколько нарядов, в которых щеголяла на протяжении всего мероприятия.

"Ну вот и наступил мои день рождения, смотрю на себя и думаю — нечего, что я страшненькая, зато хорошо пою! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", — высказалась Любовь Успенская на своей страничке в Instagram. Многочисленные поклонники поздравили артистку, пожелав ей счастья и крепкого здоровья.

Кстати, сама именинница убеждена, что самое важное в жизни — хорошее самочувствие. Она так и сказала Николаю Баскову, который поинтересовался у нее, исполнения каких желаний та хочет. "Я хочу, чтобы все были здоровы. Это самое главное, потому что мы можем все, у нас есть все, а купить здоровье невозможно", — философски рассудила Любовь Успенская.

"Ну а мечты еще какие-нибудь есть?" — поинтересовался "золотой голос России" у "королевы шансона". Та мгновенно ответила: "А, ну выйти замуж за Колю Баскова (тот вытаращил глаза. — Прим.ред.). Я буду Любовь Баскова. А ты будешь Николай Успенский".

Это короткое видео в своем аккаунте выложил "натуральный блондин". "Пусть все мечты сбываются и вечер будет неповторимым, наша неповторимая юбилярша", — подписал ролик Николай Басков. Подписчики неоднозначно отнеслись к публикации тенора. Некоторые сочли Любовь Успенскую нетрезвой и высказали мнение, что артист повел себя некорректно по отношению к ней, выложив такое видео.