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Толкалина рассекретила нового избранника 

Дни.ру + ещё 1 55 минут назад
Фото: Дни.ру
В последнее время репортеры стали все чаще замечать российскую актрису в компании английского ведущего программы "Поедем, поедим!". Сам Джон Уоррен уже успел рассказать журналистам об отношениях с Любовью Толкалиной.
Звезд заметили вместе накануне Дня святого Валентина. Влюбленные отдыхали на горнолыжном курорте в поселке Эстосадок под Сочи. По словам Джона Уоррена, они познакомились в конце прошлого года, и сразу обнаружили, что у них много общих интересов: знаменитости очень любят музыку и интересуются русской культурой.
@poedempoedim_official
В то же время журналист отметил, что из-за напряженного графика он редко видится с новой избранницей. Тем не менее ему удалось уже побывать на нескольких спектаклях, где сыграла Любовь Толкалина. Телеведущий добавил, что ему очень нравится общаться с "такой красивой, жизнерадостной и талантливой женщиной".
"Любин рабочий график еще тяжелее моего, поэтому видеться получается нечасто. Тем не менее могу похвастаться: я сумел пару раз вырваться на постановки с ее участием в театре "Собор". И приезжал посмотреть прекрасный спектакль "Мастер и Маргарита", когда труппа была на гастролях", — передает слова журналиста издание "Экспресс-газета".
Напомним, в прошлом Любовь Толкалина состояла в романтических отношениях с режиссером Егором Кончаловским. В 2001 году у пары родилась дочь Мария. В 2017 году влюбленные официально объявили о расставании. Длительное время СМИ приписывали актрисе роман с вокалистом группы "Аквариум" Борисом Гребенщиковым. Однако, как оказалось, звезд связывали только дружеские отношения, сообщает Teleprogramma.pro.
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