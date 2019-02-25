Меладзе не объяснял детям причины развода

Продюсер Константин Меладзе счастлив в браке с певицей Верой Брежневой . Однако до этого он много лет прожил с моделью и юристом Яной Сумм. У пары родилось трое детей. Семейная жизнь рухнула, когда Меладзе стал плотно общаться и записывать композиции с Верой Брежневой.

По словам продюсера, он не знал, как объяснить детям, что он больше не хочет жить и не любит их мать. Поэтому он все переложил на плечи Яны. «Это было тяжело, хотя они умные, поняли бы», — заметил Константин Меладзе в эфире программы «Vласть vs Vлащенко».