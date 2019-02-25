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Меладзе не объяснял детям причины развода 

Teleprogramma.pro 37 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Продюсер Константин Меладзе счастлив в браке с певицей Верой Брежневой. Однако до этого он много лет прожил с моделью и юристом Яной Сумм. У пары родилось трое детей. Семейная жизнь рухнула, когда Меладзе стал плотно общаться и записывать композиции с Верой Брежневой.
По словам продюсера, он не знал, как объяснить детям, что он больше не хочет жить и не любит их мать. Поэтому он все переложил на плечи Яны. «Это было тяжело, хотя они умные, поняли бы», — заметил Константин Меладзе в эфире программы «Vласть vs Vлащенко».
После расставания с Меладзе его бывшая супруга вышла замуж за бизнесмена. Она не против, чтобы ее бывший муж общался с их общими детьми. Былые обиды забыты. Сам же продюсер отмечает, что закончил свое путешествие среди женщин. Кроме Веры Брежневой никто ему в этой жизни больше не нужен, сообщает «СтарХит».
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Звёзды , Константин Меладзе , Вера Брежнева , StarHit
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