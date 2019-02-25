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Меган Маркл запретили держать за руку принца Гарри 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Такие прикосновения советники британской королевской семьи сочли раздражающими.
Советники британской королевской семьи решили ограничить прикосновения герцогини Сассекской Меган и ее супруга принца Гарри. Паре запретили на публике даже держаться за руки.
Такое слишком нежное поведение может вызывать негативную реакцию у публики. Поэтому советники рекомендовали держать паре руки при себе. Кроме того, прикосновения могут сказаться на репутации пары, поэтому решено было ограничить их.
Отмечается, что никто из королевской семьи больше так себя не ведет на публике. Все члены королевской семьи не прикасаются друг к другу лишний раз, и уж точно не гуляют за руку. А вот Меган Маркл и принц Гарри были за этим замечены. Также для Меган Маркл был введен и еще один запрет — на демонстрацию богатства. Ей рекомендовали не показывать приобретенные ценные вещи, передает The Sun. Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри постоянно нарушают королевские протоколы, чем вызывают неоднозначное отношение общественности.
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