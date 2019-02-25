Боня заболела после поездки в Таиланд

Последние несколько недель выдались по-настоящему насыщенными для Виктории Бони . Чуть ли не каждый день бывшая участница «Дома-2» совершала перелеты. Сначала она провела несколько дней в Монако со своей дочерью Анджелиной, которая сломала руку, затем отправилась во Францию на светскую вечеринку, а после этого, побыв в Москве несколько дней, улетела в отпуск. Чуть меньше недели светская львица наслаждалась спокойствием вместе с наследницей на пляже в Таиланде.

Вернувшись домой Боня сообщила, что заболела. «Мне нужно отдохнуть, иначе я скоро слягу. Уши заложило ещё сутки назад, а у меня все нет времени добежать до врача», — поделилась она в соцсети. Дело в том, что сразу после прилета светская львица отправилась на работу. Она снялась в фотосессии и побывала на мероприятии, организованном в честь запуска продаж ее ювелирной линии, созданной вместе с брендом Roberto Bravo. Смена климата и переутомление вскоре дали о себе знать.

Поклонники пожелали Боне скорейшего выздоровления. Они отметили, что она отлично выглядит, несмотря на недомогание. «Вика, поправляйся! Энергии много отдала», «Это у вас от гриппа, у нас тоже после гриппа такое было», «Добеги до врача обязательно и не шути. Потом не до шуток будет! Это голова», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что несмотря на плохое самочувствие, Боня на днях отправилась на вечеринку, где провела время в компании подруги.