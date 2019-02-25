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Громкие и дорогие разводы известных актеров 

Рамблер 3 часа назад
Фото: globallookpress.com

Брэд Питт — Анджелина Джоли

За звездным романом Анджелины Джоли и Брэда Питта следил весь Голливуд. Теперь же все следят за бракоразводным процессом бывших возлюбленных. Еще в 2016 году пара решила разойтись, сами они не смогли договориться об условиях мирно и обратились в суд. Долговременный развод, который длится уже 3 года, подходит к концу, но стороны так и не могут до конца договориться об опеке над 6 детьми.
После раздела имущества и решений об опеке над детьми Питту придется заплатить своей бывшей жене до 100 миллионов долларов. Кроме того, актер будет платить Джоли алименты, а также оплачивать расходы детей на проживание, охрану, образование и другие нужды, пока детям не исполнится 21 год.

Джонни Депп — Ванесса Паради

На волне славы голливудский актер Джонни Депп крутил много романов — в числе его возлюбленных были Дженнифер Грей, Вайноны Райдер и Кейт Мосс. Все изменилось после того, как он встретил Ванессу, которая стала главной женщиной в его жизни и матерью его двоих детей. Они начали встречаться в 1998 году и были любимой парой Голливуда. Но все расстроилось после съемок Деппа в картине «Ромовый дневник» в 2012 году, где он закрутил роман с партнершей по фильму — Эмбер Херд. Через 3 года она стала ему женой, но брак тоже продлился недолго и в январе 2017 года они развелись.

Деми Мур — Брюс Уиллис

Любимчики публики — Деми Мур и Брюс Уиллис были женаты 13 лет — с 1987 по 2000 год. Они воспитали троих прекрасных дочерей Румер, Скут Ла Ру и Талулу Бэль. Никто не мог поверить, что такой крепкий брак может быть разрушен. Многие говорили, что причиной развода был гулящий образ жизни Брюса, который любил пофлиртовать с молодыми девушками.
Деми через 5 лет вышла замуж за молодого актера Эштона Катчера, а Брюс женился на актрисе и модели Эмме Хеминг, которая родила ему двух дочерей.
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Звёзды , Джонни Депп , Дженнифер Грей , Ванесса Паради , Брэд Питт , Кейт Мосс , Анджелина Джоли , Мур Деми , Эштон Катчер , Брюс Уиллис , Эмма Хеминг
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