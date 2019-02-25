Лена Ленина купит квартиру своей собаке

Писательница Лена Ленина уже подарила дом во Франции своему сыну, и вот теперь решила выполнить свой очередной материнский долг и побаловать недвижимостью свою собаку.

Ленина часто летает и не везде она может брать с собой свою любимую мини-йоркшерицу Леопольду. На острова вроде Мальдивских собак не пускают из-за карантина до 30 дней, да и в некоторые пятизвездные отели в Европе не разрешают селиться с собаками. Лена Ленина: «Намучались мы. После моего переезда из Парижа в подмосковное Завидово, перед каждым вылетом из Москвы за границу, Леопольде приходится проходить новый ветеринарный осмотр, получать кучу справок и проходить массу дорогостоящих формальностей. Доходило, иной раз, до абсурда — билет на йорка весом меньше двух килограммов стоил больше моего билета, и при этом не давал прав на отдельное посадочное место!» Поэтому Ленина, намучавшись с лишним багажом в виде собачьей перевозки, вечными переплатами и бюрократическимим препонами, решила собаку мотать за границу пореже. А на те периоды, когда собачонка вынуждена будет оставаться одна в Москве, нанять ей пару сменяющих другу друга посуточно сиделок. А для этого купить отдельную однокомнатную квартиру своей собачке. Потому что оставлять в своем собственном доме чужих людей чревато воровством, а в новой собачьей квартире, кроме комфортного раскладного дивана с креслами для сиделок и телевизора, будут храниться только собачьи игрушки, платья и шубы, на которые вряд ли кто-нибудь позарится.