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Лена Ленина купит квартиру своей собаке 

Instanews Media 2 часа назад
Фото: Instanews Media
Писательница Лена Ленина уже подарила дом во Франции своему сыну, и вот теперь решила выполнить свой очередной материнский долг и побаловать недвижимостью свою собаку.
Ленина часто летает и не везде она может брать с собой свою любимую мини-йоркшерицу Леопольду. На острова вроде Мальдивских собак не пускают из-за карантина до 30 дней, да и в некоторые пятизвездные отели в Европе не разрешают селиться с собаками. Лена Ленина: «Намучались мы. После моего переезда из Парижа в подмосковное Завидово, перед каждым вылетом из Москвы за границу, Леопольде приходится проходить новый ветеринарный осмотр, получать кучу справок и проходить массу дорогостоящих формальностей. Доходило, иной раз, до абсурда — билет на йорка весом меньше двух килограммов стоил больше моего билета, и при этом не давал прав на отдельное посадочное место!» Поэтому Ленина, намучавшись с лишним багажом в виде собачьей перевозки, вечными переплатами и бюрократическимим препонами, решила собаку мотать за границу пореже. А на те периоды, когда собачонка вынуждена будет оставаться одна в Москве, нанять ей пару сменяющих другу друга посуточно сиделок. А для этого купить отдельную однокомнатную квартиру своей собачке. Потому что оставлять в своем собственном доме чужих людей чревато воровством, а в новой собачьей квартире, кроме комфортного раскладного дивана с креслами для сиделок и телевизора, будут храниться только собачьи игрушки, платья и шубы, на которые вряд ли кто-нибудь позарится.
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Женский форум1
Звёзды , Лена Ленина
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