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Фадеев избавился от экс-солистки группы Serebro 

Дни.ру + ещё 2 42 минуты назад
Максим Фадеев не сдержал обещание. Экс-солистка девичьей группы Serebro Екатерина Кищук больше не является частью продюсерского центра MALFA. Также девушка лишилась раскрученного аккаунта в соцсетях.
Сегодня, 25 февраля, Екатерина Кищук рассказала, что ушла от Максима Фадеева. Более того, у девушки отобрали самое дорогое — страницу в соцсети Instagram с миллионом подписчиков.
Также Екатерина попросила поклонников группы Serebro быть лояльнее к новому составу группы. По ее мнению, девушек еще рано судить, так как они себя пока не показали.
"Хочу, чтобы вы поддержали новых девочек и не обижали за то, что выбрали именно их",
— отметила Екатерина.
Также экс-солистка сообщила, что профиль, который она вела, теперь будет принадлежать новым участницам трио.
"И тут следите за всеми новостями о них",
— добавила Екатерина.
Отметим, что по мнению интернет-обывателей, артистку заставили отдать профиль и уйти из продюсерского центра, якобы именно такие условия были прописаны в ее контракте. От Кищук просто избавились. Также фанаты группы Serebro отмечали, что Фадеев не сдержал обещание, которое давал совсем недавно.
"Мне хотелось бы поставить точку в этих обсуждениях и сказать, что никто никуда не уходит. Все остаются в семье MALFA, просто теперь каждый в новой роли. Для каждого артиста важно развитие и на данном этапе я решил, что так будет лучше для каждого",
— заявлял Максим сразу после известия о роспуске группы Serebro.
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