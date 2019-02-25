Фадеев избавился от экс-солистки группы Serebro

Максим Фадеев не сдержал обещание. Экс-солистка девичьей группы Serebro Екатерина Кищук больше не является частью продюсерского центра MALFA. Также девушка лишилась раскрученного аккаунта в соцсетях.

Сегодня, 25 февраля, Екатерина Кищук рассказала, что ушла от Максима Фадеева. Более того, у девушки отобрали самое дорогое — страницу в соцсети Instagram с миллионом подписчиков.

Также Екатерина попросила поклонников группы Serebro быть лояльнее к новому составу группы. По ее мнению, девушек еще рано судить, так как они себя пока не показали.

"Хочу, чтобы вы поддержали новых девочек и не обижали за то, что выбрали именно их",

— отметила Екатерина.

Также экс-солистка сообщила, что профиль, который она вела, теперь будет принадлежать новым участницам трио.

"И тут следите за всеми новостями о них",

Отметим, что по мнению интернет-обывателей, артистку заставили отдать профиль и уйти из продюсерского центра, якобы именно такие условия были прописаны в ее контракте. От Кищук просто избавились. Также фанаты группы Serebro отмечали, что Фадеев не сдержал обещание, которое давал совсем недавно.

"Мне хотелось бы поставить точку в этих обсуждениях и сказать, что никто никуда не уходит. Все остаются в семье MALFA, просто теперь каждый в новой роли. Для каждого артиста важно развитие и на данном этапе я решил, что так будет лучше для каждого",

— заявлял Максим сразу после известия о роспуске группы Serebro.