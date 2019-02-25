Протеже Петросяна спасают от алкоголизма

Бывшая и нынешняя жены встретились, чтобы спасти звезду юмористического шоу "Смехопанорама". Артист Дмитрий Иванов пьет по-черному.

В начале 2000-х Дмитрий Иванов и Антонина Истомина создали дуэт "Ивановы", который после попадания в шоу "Смехопанорама", быстро стал популярен у зрителя. Новоиспеченные протеже Петросяна успешно гастролировали и прилично зарабатывали.

Именно в момент творческого подъема Иванов и стал злоупотреблять спиртными напитками. А после он попал в большие неприятности. Дмитрий занял у влиятельных знакомых 250 тысяч долларов и не смог отдать деньги. Тогда-то он и стал пить, как говорится, по-черному.

"Курс взлетел и теперь я должен 250 тысяч долларов, но в рублях это в два раза больше", — рассказал Иванов редакторам программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".

Иванова поддерживала и поддерживает до сих пор его гражданская супруга Антонина Истомина. Артистка подарила Иванову троих детей. Женщина пробовала различные способы борьбы с пьянством мужа, но не выдержала и ушла от него.

В отчаянии Истомина обратилась за помощью ко всем знакомым, среди которых была и первая супруга Дмитрия — Валентина Иванова . 30 лет назад актер бросил Валентину с маленьким сыном и ушел к Антонине.

Валентина отметила, что бывшему мужу помочь не отказывается. Она давно простила экс-супруга за предательство. "Мой сын был без поддержки его. Он вырос очень хорошим. Было непросто без мужа, но работала, вытянула его, себя… Но я хочу, правда, чтобы Дима выздоровел, у него есть цель — это дети и работа", — добавила Иванова. Женщина уверена, что Дмитрий сможет побороть пагубное пристрастие.