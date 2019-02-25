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Протеже Петросяна спасают от алкоголизма 

Дни.ру 1 час назад
Бывшая и нынешняя жены встретились, чтобы спасти звезду юмористического шоу "Смехопанорама". Артист Дмитрий Иванов пьет по-черному.
В начале 2000-х Дмитрий Иванов и Антонина Истомина создали дуэт "Ивановы", который после попадания в шоу "Смехопанорама", быстро стал популярен у зрителя. Новоиспеченные протеже Петросяна успешно гастролировали и прилично зарабатывали.
Именно в момент творческого подъема Иванов и стал злоупотреблять спиртными напитками. А после он попал в большие неприятности. Дмитрий занял у влиятельных знакомых 250 тысяч долларов и не смог отдать деньги. Тогда-то он и стал пить, как говорится, по-черному.
"Курс взлетел и теперь я должен 250 тысяч долларов, но в рублях это в два раза больше", — рассказал Иванов редакторам программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".
Иванова поддерживала и поддерживает до сих пор его гражданская супруга Антонина Истомина. Артистка подарила Иванову троих детей. Женщина пробовала различные способы борьбы с пьянством мужа, но не выдержала и ушла от него.
В отчаянии Истомина обратилась за помощью ко всем знакомым, среди которых была и первая супруга Дмитрия — Валентина Иванова. 30 лет назад актер бросил Валентину с маленьким сыном и ушел к Антонине.
Валентина отметила, что бывшему мужу помочь не отказывается. Она давно простила экс-супруга за предательство. "Мой сын был без поддержки его. Он вырос очень хорошим. Было непросто без мужа, но работала, вытянула его, себя… Но я хочу, правда, чтобы Дима выздоровел, у него есть цель — это дети и работа", — добавила Иванова. Женщина уверена, что Дмитрий сможет побороть пагубное пристрастие.
В студии программы появился и сам Дмитрий Иванов. Артист признался, что проходил реабилитацию в медицинском центре, в который его определил Андрей Малахов. По словам юмориста, он уже три года живет с пожилой матерью Людмилой. Пенсионерка как может заботится о великовозрастном сыне, однако то и дело покупает тому алкоголь. "Стыдно, конечно. Никогда в жизни не ходила в винный магазин, а сейчас я это делаю, потому что будет только хуже", — рассказала родительница звезды.
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Звёзды , Видео , Валентина Иванова , Дмитрий Иванов , Андрей Малахов
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