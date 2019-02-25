Звезда «Кривого зеркала» Николай Бандурин признался, что изменял жене

Супруга артиста встретилась с его любовницей, которая заявила, что родила от него ребенка десять лет назад. После этого мужчина был вынужден публично извиниться перед возлюбленной за неверность.

Николай Бандурин является единственным в нашей стране купленистом. Долгое время он выступал в дуэте с Михаилом Вашуковым и был участником передачи «Кривое зеркало». Последние годы артист стал меньше выступать. При этом он преподает актерское мастерство в Московском государственном институте культуры. Все эти годы рядом с ним находится жена Марина. Однако три месяца назад жизнь актера превратилась в настоящий кошмар. Девушка по имени Ирины Демина заявила супруге артиста, что десять лет назад родила от него дочку. Она потребовала один миллион за свое молчание, а получив отказ, начала угрожать семье звезды.

Как известно, в декабре 2018 года подмосковный дом Бандурина сгорел до тла. Супруги выбраться из горящего особняка, но получили ожоги. Жена актера уверена, что поджог организовала Демина. Она вызвала девушку пройти проверку на детекторе лжи. Также она потребовала провести ДНК-тест на отцовство. В студии передачи «На самом деле» появилась жена Николая. «Мы начинаем жизнь заново после того, как сгорел наш дом, наш очаг, где мы жили вместе дружно и с любовью», — поделилась женщина. Она отметила, что после этого постоянно испытывает стресс. Ко всему прочему, ей стали поступать звонки и сообщения с угрозами от предполагаемой любовницы мужа. Марина пояснила, что сначала не верила девушке, так как состоит в браке уже 33 года и верит возлюбленному, но потом у нее стали появляться сомнения.

По словам женщины, ситуация накалилась, когда Ирина потребовал заплатить ей один миллион рублей.

«Говорила, что дойдет до криминала, но до какого, она не уточняла»,

— подчеркнула Марина. По ее словам, супруг опровергает обвинения в измене и даже отказывается от генетической экспертизы. Однако супруга артиста тайно все же сделала ДНК-тест. В студии появилась та самая Ирина Демина. «Я хочу признания, теста-ДНК и миллион рублей за десять лет, которые я страдала», — заявила девушка. Демина не смогла ответить на вопрос о том, почему десять лет она хранила молчание. Проверка на полиграфе показал, что девушка действительно вступала в интимную близость с Бандуриным. Также выяснилось, что Ирина действительно угрожала семье артиста, но к поджогу его дома она не имеет никакого отношения.

кадр из передачи "На самом деле"

Присоединился к обсуждениям и сам Бандурин.

«Что теперь говорит. Мариночка, помнишь период, когда у нас был кризис в отношениях? Видимо тогда я дал слабину, за что теперь у тебя прошу прощения»,

— произнес артист. Он признался, что знает Ирину. По его словам, они виделись несколько раз. Николай Юрьевич отметил, что после того, как он обвенчался с супругой десять лет назад, он перестал встречаться с любовницей. Мужчина уверен, что не является отцом ребенка Ирины. Проверка на детекторе лжи показала, что артист изменял жене и до появления в его жизни Ирины. Более того, он обещал этой девушке, что уйдет от супруги и будет строить с ней отношения.

кадр из передачи "На самом деле"

Николай извинился перед женой за измену