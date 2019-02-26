Яна Рудковская развеяла мифы о своей семье

Звезда решила ответить на критику в Сети.

Известный фигурист Евгений Плющенко , продюсер Яна Рудковская и общий сын пары Александр сейчас отдыхают на горнолыжном курорте во французских Альпах. Яна с удовольствием показывает в соцсетях фото и видео семейных каникул в Куршавеле. Однако не все подписчики обожают смотреть на роскошь, которой часто окружают себя звезды. Так, приехав на курорт, Яна похвасталась шикарной виллой, в которой остановилась ее семья, и получила множество негативных комментариев в ответ.

В результате, прочитав все упреки в свой адрес, Яна решила доказать некоторым пользователям, что они совершенно не правы в своих суждениях о жизни ее семьи.

"Миф 1 — Муж после 15 операций с очередными болтами и сын-бедолага сутками работают, чтобы заработать мамане на Chanel. Отвечаю — я 20 лет коллекционирую одежду и аксессуары Chanel, вчера на мне были все вещи, которым от 4 до 17 лет, ни одной новой. Все — винтаж. Но если что, я работаю 24/7, только на шоу с моим участием в качестве продюсера и сопродюсера продается 1 млн билетов в год, не говоря о других моих бизнесах и рекламных контрактах. Так что если мой муж и сын будут просто ничего не делать, мы бедствовать не будем точно", — заметила Яна Рудковская.

Также Яна напомнила подписчикам, что в последний раз ее семья отдыхала в июле. А в новогодние праздники она сама, Евгений и Саша отработали 57 шоу, в том числе и 31 декабря.

@rudkovskayaofficial

Также она возразила тем, кто считает, что Евгений и Саша все время ходят грустные, так как Яна заставляет их работать: «Ребята, вы прокалываетесь? Посмотрите их страницы, какие они там грустные и замученные».

"Миф 3 — Яна бросила своих старших детей, таскает везде только Гнома своего! Отвечаю, что мои старшие дети заканчивают в этом году школу, готовятся к поступлению в ВУЗ и не могут уезжать среди учебы, как Саша, который еще не ходит в школу. Кстати 2 недели назад мой средний сын Николай на 3 дня с нами летал в Японию", — добавила продюсер.

Также Яна решила развеять миф о том, что она катается на детских лыжах. Звезда предпочитает «сноублейды». Яна уже рассказывала про эти сверхкороткие лыжи еще во время прошлого отдыха в Куршавеле. Тогда она отмечала, что ей нравится маневренность «сноублейдов» и их свойства в катании по горам.

@rudkovskayaofficial

Также Яна сама осудила тех, кто отправляет ее отдыхать на лыжные курорты в Сочи или вообще предлагает отдать потраченные на отдых деньги нуждающимся. Звезда напомнила, что любой человек может самостоятельно выбирать, где ему отдыхать и кому помогать.

"Друзья мои, я работаю и плачу налоги государству, я не ворую, не отжимаю, а честным трудом зарабатываю. Куда хочу — туда и езжу. Больным детям помогаю, но только через фонды, которым доверяю. Талантливым детям-спортсменам тоже. И это все кому надо знают. О бедных людях должно заботиться наше правительство, но не я точно. Малоимущим семьям и инвалидам я ежегодно дарю 10 тысяч билетов на наши шоу! Всем хорошей трудовой недели", — заключила звезда.

Чуть позже она также поделилась парой фотографий со склона и перестала реагировать на негативные комментарии.

Напомним, что младший сын Яны и Евгения умеет кататься не только на лыжах. У мальчика пока прекрасно складывается карьера на льду. В конце апреля прошлого года пятилетний Саша принял участие в своих первых соревнованиях по фигурному катанию и одержал уверенную победу. Малыш соревновался в категории с мальчиками 6 и 7 лет, выступая в рамках открытого фестиваля по фигурному катанию на коньках «Кубок Евгения Плющенко». Конечно, тогда не все в Сети поверили в честную победу мальчика. Тем не менее Саша продолжает доказывать своим упорством, что достойно носит фамилию Плющенко, хотя во вторых серьезных соревнованиях он занял только второе место, да и в последний раз он также уступил более профессиональному сопернику.