Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Я холост»: Джейми Фокс и Кэти Холмс больше не вместе 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Кэти Холмс и Джейми Фокс держали свои отношения в секрете на протяжении долгого времени. Несмотря на появляющиеся в СМИ время от времени сообщения об их романе, звезды отрицали, что встречаются. Однако в декабре прошлого года парочку «застукали» во время прогулки на яхте в Малибу.
Было очевидно, что влюбленные не торопятся афишировать свои чувства. Тем не менее, многие ожидали, что Холмс и Фокс появятся на «Оскаре» как пара. Однако этого не произошло — Джейми явился в гордом одиночестве.
Более того, на афтепати после «Оскара» звезда фильмов «Рэй» и «Джанго Освобожденный» оказался окруженным сонмом дам. При этом, по словам инсайдера, актер заявил, что у него нет пары.
«Стоя на сцене, перед тем, как начать петь, он объявил собравшимся, что холост. Рядом с ним было много женщин, с которыми он танцевал. Он совершенно точно сказал, что сейчас свободен»,
— цитирует свой источник издание Hollywood Life.
Джейми Фокс с поклонницами
Teleprogramma.pro: последние новости
Экс-участница группы Serebro Катя Кищук разорвала рабочие отношения с Максимом Фадеевым Кончита Вуртс кардинально изменила имидж «Где же Павел Прилучный? А мы развелись»: Агата Муцениеце напугала поклонников
Женский форум
Звёзды , Кэти Холмс , Джейми Фокс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американка ест долгоносиков, чтобы не стареть
Громкие и дорогие разводы известных актеров
Почему опасно спать в бюстгальтере
«Изменила мужу и теперь боюсь, что он узнает»4
8 типов бабуль, которыми мы станем
Видео
Шейк шокировала откровенным нарядом на «Оскаре»
Звёзды
Рамблер/гороскоп на 26 февраля
Психология
Странный вид Бузовой обескуражил поклонников
Звёзды
Мисс Шерстяное Лицо: девушка, которая против шаблонов
Красота
Фадеев избавился от экс-солистки группы Serebro
Звёзды
Анфиса Чехова показала фото из душа
Звёзды
Кончита Вурст кардинально изменила имидж
Звёзды
Повалий «рассекретила» свою настоящую фамилию
Звёзды
За что не следует извиняться
Психология
Сколько поддельного тунца попадает в магазины
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение