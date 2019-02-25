«Я холост»: Джейми Фокс и Кэти Холмс больше не вместе

Кэти Холмс и Джейми Фокс держали свои отношения в секрете на протяжении долгого времени. Несмотря на появляющиеся в СМИ время от времени сообщения об их романе, звезды отрицали, что встречаются. Однако в декабре прошлого года парочку «застукали» во время прогулки на яхте в Малибу.

Было очевидно, что влюбленные не торопятся афишировать свои чувства. Тем не менее, многие ожидали, что Холмс и Фокс появятся на «Оскаре» как пара. Однако этого не произошло — Джейми явился в гордом одиночестве.

Более того, на афтепати после «Оскара» звезда фильмов «Рэй» и «Джанго Освобожденный» оказался окруженным сонмом дам. При этом, по словам инсайдера, актер заявил, что у него нет пары.

«Стоя на сцене, перед тем, как начать петь, он объявил собравшимся, что холост. Рядом с ним было много женщин, с которыми он танцевал. Он совершенно точно сказал, что сейчас свободен»,

— цитирует свой источник издание Hollywood Life.

Джейми Фокс с поклонницами