Лариса Вербицкая рассказала, как повышает свой иммунитет

Сложно поверить, но в нынешнем году Лариса Вербицкая отметит 60-летний юбилей. Телеведущая выглядит настолько шикарно, что ее часто атакуют вопросами о секретах красоты и молодости. Впрочем, знаменитость вовсе не скрывает от поклонников свои полезные привычки. Так, вчера она рассказала, что делает для поддержания иммунитета.

Лариса Вербицкая воистину уникальная женщина, которая по праву может считаться одной из самых привлекательных телеведущих в стране. В 59 лет знаменитая блондинка умудряется не только сохранять отличную физическую форму, но и великолепное здоровье. О секретах поддержания последнего она как раз решила рассказать накануне.

«Как бывает, придёшь на работу заболевшая — скажут: вирус принесла. Уйдешь на больничный — работать не хочешь. Выход один — не болеть! Но не всем удаётся выиграть такое противостояние с осени до весны. Лично я верю в имбирь. Каждое утро в большом чайнике завариваю зеленый чай, натираю на крупной терке свежий имбирь, добавляю немного куркумы. А когда этот чай настоится и остынет до комнатной температуры, можно добавить мед и лимон. У нас в семье такой чай очень любят», — написала в личном Инстаграм-аккаунте Лариса Викторовна.

Конечно, признание Вербицкой не стало открытием, ведь о полезных свойствах имбиря давно известно. Многие подписчики ведущей Первого канала признались, что так же, как и она, пользуются этой уловкой в сезон повышения риска простудных заболеваний.

К слову, недавно журналистка рассказала об еще одной полезной привычке — ходить по утрам. После нескольких дней пеших прогулок Вербицая ощутимо потеряла в весе и почувствовала себя значительно лучше.