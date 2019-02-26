Звезды, нашедшие любовь сразу после развода

Каждый по-своему переживает разрыв с любимым человеком. Кто-то решает на время остаться в одиночестве, а кто-то, напротив, быстро находит замену и окунается в новые отношения. WMJ.ru решил вспомнить знаменитых мужчин, которые нашли любовь сразу после расставания, а также рассказать тебе, кто их избранницы и как к этому отнеслись бывшие жены и девушки.

Сергей Шнуров

Развод Сергея и Матильды Шнуровых обсуждался громко и долго. Спустя восемь лет брака одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса объявила о расставании с большой благодарностью друг к другу. Уже спустя месяц в СМИ начали писать о том, что лидер группировки «Ленинград» развлекается в компании моделей, затем его застали за поцелуями с бритоголовой моделью, а после и вовсе стало известно, что Шнуров вновь решил жениться. Его избранницей оказалась 27-летняя Ольга Абрамова . Матильда комментировать новую пассию экс-супруга не стала, да и вообще старается не говорить о личной жизни.

Крис Пратт

В августе 2017 года звезда «Стражей галактики» Крис Пратт и комедийная актриса Анна Фэрис объявили о расставании. Они были вместе восемь лет и воспитывали общего сына Джека, однако все же приняли решение развестись. Уже в июне 2018 года стало известно, что голливудский красавчик решил покорить сердце дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин. И ему это удалось. Пратт сделал девушке предложение, на которое она ответила согласием. Фэрис, на удивление поклонников, эту новость восприняла отлично и даже публично поздравила экс-супруга и его невесту в Instagram.

Я так рада за вас обоих! Поздравляю!

— написала она.

Вероятно, такое спокойствие Анны связано с тем, что она сама начала встречаться с оператором Майклом Барреттом спустя два месяца после развода с Крисом.

Ченнинг Татум

Ченнинг Татум и Дженна Деван объявили о расставании в 2018 году спустя девять лет брака и рождения ребенка. Экс-супруги заявили, что расстаются полюбовно и навсегда останутся лучшими друзьями. Их развод стал неожиданностью для многих, а потому общественность тщательно следила за личной жизнью Ченнинга и Дженны после разрыва. Уже спустя пару месяцев стало известно, что Татум закрутил роман с певицей Джесси Джей (ее, к слову, не раз сравнивали с Деван — уж больно они похожи). Поклонники гадали, как на это отреагирует Дженна. Но ей, похоже, было совершенно все равно, ведь она сама начала встречаться с бродвейским актером-красавцем Стивом Кази.

Джастин Теру

Эмма Стоун и Джастин Теру и Дженнифер Энистон развелись в феврале прошлого года, заявив, что решение было обоюдным и они просто решили пойти разными путями. После их расставания Джастину приписывали роман с такими голливудскими красотками, как Анджелина Джоли Наоми Уоттс . Но слухи так и остались слухами. Чуть позже появилась информация о том, что Теру начал встречаться с молодой художницей Петрой Коллинз, а затем его заметили на свидании с 28-летней актрисой и моделью Лорой Харриер. В общем, Джастин времени зря не терял. В отличие от Дженнифер, которая не стала выносить развод на всеобщее обсуждение и предпочла не говорить об экс-муже и его любовных похождениях.

Бруклин Бекхэм

Роман Бруклина Бекхэма и Хлои Грейс Морец был более чем бурным. Они то расставались, то снова сходились, но все же не смогли сохранить отношения и в 2018 году окончательно разошлись. И пока Хлоя с головой погрузилась в работу, Бруклин нашел утешение в объятиях 20-летней модели Playboy Лекси Вуд. Морец, узнав об этом, в интервью The Sunday Times заявила:

Расставания — это и так безгранично тяжело. Но когда пользователи Twitter постят что-то обо мне, они отмечают меня. Каждая громкая публикация доходит до меня. И вот когда они пишут про какие-то отношения, все это всплывает в моем телефоне, так я и узнаю о 90% вещей. Я не большая фанатка целований-милований и, честно говоря, не хочу видеть, как люди обжимаются прямо в моем телефоне.

Вскоре Бруклин расстался с Лекси и закрутил роман с начинающей моделью Ханой Кросс, с которой вместе до сих пор.

Влад Соколовский

В августе 2018-го Рита Дакота со словами «Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии» рассталась с Владом Соколовским после двух лет брака и рождения дочери. Развод дался Рите крайне нелегко. Певица с головой ушла в работу и заботу о малышке, а также лечилась от стресса при помощи книг, массажа и ванн. Влад же через месяц после расставания закрутил роман с Натальей Сульяновой — моделью и диджеем, выступающей под псевдонимом Tasha Smit, с которой улетел отдыхать на Пхукет. Рита, узнав об этом, написала:

У Влада новая жизнь, новая девушка уже больше месяца, ни извиняться, ни постараться вернуть семью он не пытался. Возможно, оттого, что знает меня хорошо и понимает, что такое простить я никогда не смогу. Возможно потому, что он давно меня не любит и вся история с семьей была удобна для влога, картинки и рейтингов. А жена-композитор для карьеры. Знать, что тебя использовали — жутко, знать, что не любили — еще более жутко. Но и с этим я справлюсь.

С красоткой-моделью Влад вскоре расстался и сейчас пытается осознать свои ошибки.

Константин Богомолов

В сентябре 2018 года стало известно, что актриса Дарья Мороз и режиссер Константин Богомолов развелись спустя восемь лет брака. По сообщениям источников, Дарья и Константин расстались еще в середине августа, но остались друзьями и продолжили вместе работать. Спустя несколько месяцев появились слухи о том, что Богомолов встречается с Ксенией Собчак — супругой Максима Виторгана , однако никаких подтверждений этому не было. Затем СМИ писали, что Константин и Ксения вместе отметили Новый год, а чуть позже общественность бурно обсуждала драку Богомолова и Виторгана. Казалось бы, все доказательства романа режиссера и телеведущей налицо, но никто из любовного треугольника комментариев не дает.

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