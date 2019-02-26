Как сейчас живет и выглядит «Мисс Россия — 2002»

36-летняя Светлана Королева в 2002 году получила корону «Мисс Россия — 2002».

Светлана Королева, после своего российского триумфа завоевавшая международный титул «Мисс Европа — 2002», а в 2003 году признанная «главной Снегурочкой Москвы», не стала довольствоваться модельным бизнесом и ушла в журналистику. Телерадиоведущая ведет передачу на канале «Наше ТВ» и публикует рассказы о культовых рок-группах в видеоблоге «Рок в квадрате».

@svetlana_koroleva_energy

У Светланы Королевой трое детей: в 2008 году она родила дочь Софию, в 2010-м — сына Андрея, а в 2013-м стала многодетной мамой после появления на свет дочери Есении.

Несмотря на проведенные вместе годы, Светлана Королева полна любви к своему мужу Максиму, и недавно она нежно поздравляла его с Днем всех влюбленных.

@svetlana_koroleva_energy

Также Светлана занимается благотворительностью и развитием собственного модного бренда.

Ни годы, прошедшие с первого триумфа на подиуме, ни дети не отняли у Светланы идеальную фигуру!