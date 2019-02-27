«А ты кто такая?»: звезды, которые хамят в соцсетях

Многие знаменитости предпочитают не обращать внимание на оскорбительные комментарии, а некоторые «взрываются» по пустякам и вступают в перепалки, делающие честь одесскому Привозу.

Недавно телеведущая и модель Виктория Лопырева поссорилась со своей подписчицей. Причиной конфликта стали разногласия в понимании материнства.

Подписчица Вики заявила, что нельзя бросать маленького ребенка ради фотосессии на пляже в Майами (кстати родила Лопырева 5 февраля — Прим. Ред.), на что звезда ответила шквалом аргументов. Начала с того, что роды — это не повод запускать себя «сидеть в растянутых трениках и не высовываться», а потом пожалела русских женщин, которые пишут такое не от хорошей жизни.

Портал Teleprogarram.pro вспомнил, кто еще из знаменитостей откровенно грубит фолловерам.

Стаст Костюшки предложил подписчице стать его домашним питомцем

Певец Стас Костюшкин — это пример того, как красиво можно отвечать на грубость. Например, пишут ему, что выглядит он не очень, а исполнитель отвечает: «Постарел, читая ваш комментарий». Или на обидное сообщение, что он воспитывает сына актера Павла Деревянко , Стас невозмутимо заявил: «Погоди, у жены спрошу».

Но иногда заносит и Костюшкина:

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Или вот еще один пример. Когда хамоватый подписчик предложил Костюшкину «качать мозги», Стас нагрубил в ответ.

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Лариса Гузеева назвала подписчицу «баламуткой» и указала чисто русское направление

Летом 2018 года в скандал с фолловерами вступила ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева. Все началось с того, что звезда опубликовала фотографию в блузе в горошек. Пока все хвалили образ Ларисы, одна из подписчиц спросила, почему под предыдущим рекламным постом знаменитость закрыла комментарии?

В ответ Гузеева назвала женщину «баламуткой» и указала, куда ей идти. Причем в чисто русском стиле.

Филипп Киркоров «посылает» подписчиков в ответ на критику

Этот конфликт произошел тоже летом 2018 года. Певец Филипп Киркоров проводил отпуск на итальянском острове Сардиния и опубликовал снимок с курорта. Подписчикам не приглянулся наряд короля российской эстрады от Dolce&Gabbana, о чем они и сообщили в грубой манере. Киркоров пресек негатив на корню, послав фолловеров по батюшке.

Ксения Бородина назвала подписчиков «наглыми людьми»

Ведущую проекта «Дом-2» достаточно легко вывести из себя. Однажды она сорвалась на подписчиков и назвала их «бестактными и наглыми людьми».

Бородиной не понравились вопросы, которые поклонники задали своему кумиру под фотографией с дня рождения старшей дочери Ксении Маруси: где Бузова, почему нет Айзы?

«Как можно быть такими бестактными и наглыми людьми?! Это свинство лезть не в свое дело! И еще удивляются, почему так грубо?! Лучше бы удивлялись, когда своей нос, не в свое дело засовывали», — ответила Бородина.

В отличие от Филиппа Киркорова и Ксении Бородиной, владелец продюсерской компании Black Star не реагирует на комментарии подписчиков. Но однажды и он вступил в яркую по уровню интеллекта дискуссию.

Девушка, комментируя выступление Тимати о пользе спорта, назвала его «клоуном». Певец не остался в накладе и обозвал подписчицу «тупоголовой курицей». Аплодисменты всех читающих.