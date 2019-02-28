«Это история любви»: Леди Гага наконец отреагировала на слухи о романе с Брэдли Купером

Джимми Киммел не смог удержаться и заговорил с Леди Гагой о том, что совместное исполнение певицей и Брэдли Купером песни Shallow из фильма Купера «Звезда родилась» на церемонии вручения премии «Оскар» вызвало бурю эмоций среди фанатов в соцсетях. Теперь-то поклонники уверены: у пары точно любовь!

Честно говоря, социальные сети — это уборная Интернета. Они испортили поп-культуру. Да, люди увидели любовь, но, представьте, ее мы и хотели показать! Shallow — это песня о любви, «Звезда родилась» — это история любви. Мы так старались, мы неделю готовили это выступление, и Брэдли — а я всегда контролирую свои выступления и выступала уже миллион раз — срежиссировал и фильм, и его музыкальные части. И я знала, что он хочет показать, и спрашивала: «Как это должно выглядеть, Брэдли?»,

— вспоминает Леди Гага.

wmj.ru

С точки зрения исполнения нам было важно не терять связи. Знаете, я обнималась с Тони Беннеттом все три года наших гастролей. Когда поешь о любви, хочешь, чтобы слушатели чувствовали именно ее,

— поделилась Гага, имея в виду свой тур с 92-летним джазовым исполнителем Беннеттом.

Как бы то ни было — недавно Ирина Шейк отписалась от Леди Гаги в Instagram. Похоже, ей спекуляции поклонников порядком надоели.