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«Это история любви»: Леди Гага наконец отреагировала на слухи о романе с Брэдли Купером 

WMJ.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: WMJ.ru
32-летняя певица Леди Гага на шоу Джимми Киммела впервые ответила на многочисленные подозрения в романе с возлюбленным модели Ирины Шейк — Брэдли Купером.
Джимми Киммел не смог удержаться и заговорил с Леди Гагой о том, что совместное исполнение певицей и Брэдли Купером песни Shallow из фильма Купера «Звезда родилась» на церемонии вручения премии «Оскар» вызвало бурю эмоций среди фанатов в соцсетях. Теперь-то поклонники уверены: у пары точно любовь!
Честно говоря, социальные сети — это уборная Интернета. Они испортили поп-культуру. Да, люди увидели любовь, но, представьте, ее мы и хотели показать! Shallow — это песня о любви, «Звезда родилась» — это история любви. Мы так старались, мы неделю готовили это выступление, и Брэдли — а я всегда контролирую свои выступления и выступала уже миллион раз — срежиссировал и фильм, и его музыкальные части. И я знала, что он хочет показать, и спрашивала: «Как это должно выглядеть, Брэдли?»,
— вспоминает Леди Гага.
wmj.ru
С точки зрения исполнения нам было важно не терять связи. Знаете, я обнималась с Тони Беннеттом все три года наших гастролей. Когда поешь о любви, хочешь, чтобы слушатели чувствовали именно ее,
— поделилась Гага, имея в виду свой тур с 92-летним джазовым исполнителем Беннеттом.
Как бы то ни было — недавно Ирина Шейк отписалась от Леди Гаги в Instagram. Похоже, ей спекуляции поклонников порядком надоели.
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Звёзды , Шоу-бизнес , Брэдли Купер , Тони Беннетт , Ирина Шейк , Стефани Джерманотта , WMJ.RU
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