Юлия Савичева призналась в тайной страсти

Известная певица испытывает слабость к красивым сумочкам. Фанаты утешили артистку, отметив, что для женщины это не порок.

Савичева, как и всякая женщина, неравнодушна к туфлям, платьям и украшениям. Но увлечение сумками превратилось для певицы в настоящую страсть. Артистка призналась, что под этот аксессуар отведено три ряда стеллажей в ее гардеробной.

"Три ряда стеллажей вверх занимают сумочки, сумки, клатчи, рюкзачки, сумочко-клатчи, клатче-сумочки. В связи с этим, в семье, меня прозвали "сумкина", — написала Савичева в Instagram. Артистка признается, что не знает — нормально ли это. "Я ведь не одна такая?",

— интересуется Юлия.

Подписчики Савичевой поспешили утешить любимую певицу. "Это очень нормально, вот сходила в выходной посмотреть микроволновку, а купила себе сумочку маленькую синенькую", "Юлечка, не переживай, это нормально для девушек", "А я — "помадкина". У меня их штук 80, и я не перестаю их покупать", — комментируют признание артистки поклонницы. Лишь один фанат мужского пола набрался смелости влезть в это бурное обсуждение, пишет Teleprogramma.pro. "Эх, женщины", — ограничился коротким комментарием подписчик.

Напомним, в конце прошлого года стало известно о том, что Юлия Савичева покинула команду продюсера Максима Фадеева . У артистки сменились все контакты ее команды, при этом исчезли упоминания о продюсерском центре Фадеева.