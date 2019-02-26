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Юлия Савичева призналась в тайной страсти 

Дни.ру + ещё 1 24 минуты назад
Фото: Дни.ру
Известная певица испытывает слабость к красивым сумочкам. Фанаты утешили артистку, отметив, что для женщины это не порок.
Савичева, как и всякая женщина, неравнодушна к туфлям, платьям и украшениям. Но увлечение сумками превратилось для певицы в настоящую страсть. Артистка призналась, что под этот аксессуар отведено три ряда стеллажей в ее гардеробной.
"Три ряда стеллажей вверх занимают сумочки, сумки, клатчи, рюкзачки, сумочко-клатчи, клатче-сумочки. В связи с этим, в семье, меня прозвали "сумкина", — написала Савичева в Instagram. Артистка признается, что не знает — нормально ли это. "Я ведь не одна такая?",
— интересуется Юлия.
Подписчики Савичевой поспешили утешить любимую певицу. "Это очень нормально, вот сходила в выходной посмотреть микроволновку, а купила себе сумочку маленькую синенькую", "Юлечка, не переживай, это нормально для девушек", "А я — "помадкина". У меня их штук 80, и я не перестаю их покупать", — комментируют признание артистки поклонницы. Лишь один фанат мужского пола набрался смелости влезть в это бурное обсуждение, пишет Teleprogramma.pro. "Эх, женщины", — ограничился коротким комментарием подписчик.
Напомним, в конце прошлого года стало известно о том, что Юлия Савичева покинула команду продюсера Максима Фадеева. У артистки сменились все контакты ее команды, при этом исчезли упоминания о продюсерском центре Фадеева.
По некоторым данным, инициатором расставания Савичевой с продюсером стал ее муж Александр Аршинов. Якобы он настраивал Юлию против Фадеева, вбивая ей в голову мысль, что она должна быть более требовательной к условиям контракта. Как известно, сама Савичева очень проста и многого ей не надо.
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Звёзды , Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Александр Аршинов , Юлия Савичева
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