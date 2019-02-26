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Наши кинозвёзды, так и не родившие детей 

Рамблер 54 минуты назад
Жизнь актрисы непредсказуема, поэтому устроить личную жизнь и найти время для рождения детей сложно. Некоторые артистки обдуманно отказываются от материнства, другие откладывают на более поздний период, но потом понимают, что время уже ушло. Некоторые советские кинолегенды так и на стали матерями, сделав выбор в пользу карьеры.
Надежда Румянцева прожила 77 лет и запомнилась зрителями образами наивных, но добрый девушек, которые буквально завораживают мужчин жизнерадостностью и непосредственностью. Такой актриса была и в жизни. Первый брак Румянцевой быстро распался, но вот встреча с дипломатом Вилли Хштояном стала для неё судьбоносной. Они познакомились в шестидесятых годах и поженились. Брак продлился до смерти актрисы в 2008 году, но вот детьми они не обзавелись: сначала муж просил Надежду повременить с рождением детей, а после у Румянцевой уже не получилось родить.
Смотрите видео и узнайте о других звёздах советского кино, так и не ставших матерями.
Женский форум
Звёзды , Видео , Дети , Надежда Румянцева
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