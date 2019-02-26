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Что осталось на память об Игоре Талькове 

Рамблер 52 минуты назад
Игорь Тальков стал известен в конце восьмидесятых, хотя музыкой занимался и раньше. Его песня «Чистые пруды» стала хитом после исполнения на «Песне года-87», с того момента начался новый виток в жизни артиста. Тальков организовал собственный коллектив и стал активно гастролировать по стране. В октябре 1991 года во время сборного концерта во Дворце спорта «Юбилейный» Талькова застрелили. Исполнителю было 34 года, следствие по делу ведётся до сих пор. В начале двухтысячных в Москве появился Музей Игоря Талькова, но на днях экспозицию закрыли, а экспонаты вывозят. Как выяснилось, музей закрылся из-за долгов. Кто сейчас отвечает за экспонаты и что ждёт музей в будущем, рассказывает видео.
Звёзды , Видео , Игорь Тальков
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