Леди Гага и Мадонна помирились после 8 лет вражды 

60-летняя Мадонна и 32-летняя Леди Гага были "на ножах" с 2011 года.

Кошка между певицами пробежала в 2011 году. Тогда музыкальные критики заявили, что песня Гаги Born This Way подозрительно похожа на Express Yourself Мадонны . Леди Гага назвала предположение смехотворным, а в 2015 году Мадонна намекнула на то, что молодая коллега могла позаимствовать у нее трек 1989 года.