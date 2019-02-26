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Леди Гага и Мадонна помирились после 8 лет вражды 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
60-летняя Мадонна и 32-летняя Леди Гага были "на ножах" с 2011 года.
Однако, похоже, магия «Оскара» помирила суперзвезд: на афтепати Мадонны и журнала Time артисток сняли в объятиях друг друга.
Мадонна на снимке позирует в бриллиантово-золотой вуали на голове и индийском шелковом платье молочно-белого цвета. Леди Гага на фото все еще одета в черное платье с церемонии вручения главной кинопремии Голливуда и сжимает в руках «Оскар», полученный за лучшую песню в фильме «Звезда родилась».
Кошка между певицами пробежала в 2011 году. Тогда музыкальные критики заявили, что песня Гаги Born This Way подозрительно похожа на Express Yourself Мадонны. Леди Гага назвала предположение смехотворным, а в 2015 году Мадонна намекнула на то, что молодая коллега могла позаимствовать у нее трек 1989 года.
"Мы с Мадонной очень разные, не надо сравнивать. Не хочу высказывать неуважение, она замечательная женщина, у нее огромная фантастическая карьера. Она величайшая поп-звезда всех времен. Но я играю на многих инструментах. Я сама пишу свою музыку. Часами сижу в студии. Я продюсер, я автор. Я делаю совсем другие вещи", — отреагировала Гага позже, после чего была высмеяна Мадонной в соцсетях.
Однако теперь это в прошлом!
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Звёзды , Мадонна , Стефани Джерманотта , Журнал Time
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