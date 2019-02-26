Лопырева объяснила, почему не показывает сына

Звезда ответила на критику подписчиков, уверенных, что она бросила малыша ради отдыха на пляже.

Российская телеведущая, фотомодель и посол ФИФА Чемпионата мира по футболу — 2018 Виктория Лопырева 6 февраля впервые стала мамой. Знаменитости удалось быстро сбросить набранные за беременность килограммы, и она уже с удовольствием делиться яркими снимками с пляжей в Майами. Однако, пользователи тут же начали интересоваться, где находится малыш, пока мама фотографируется и греется на солнце. Многие даже обвинили звезду в том, что она уходит на пляж без ребенка.

@lopyrevavika

«Что-то мама веселится все. А где малыш?», «Нормальные женщины с грудным ребенком каждую минуту стараются проводить, а не красоваться с подружками на камеру», «А как же ребенок? Без мамы? Душа не болит? Не понимаю», — можно прочесть в комментариях.

Виктория решила не молчать и заметила, что ребенок всегда находится рядом, ведь она кормит грудью, и в таком возрасте мамы стараются не отлучаться надолго от малыша. Однако фотографировать сына и выкладывать фото в Instagram звезда не будет, даже чтобы все считали ее хорошей мамой.

"Хотела бы напомнить, что Instagram — это не ежечасный отчет реальной жизни, а красочные картинки и информационная платформа. И, конечно, наличие ребенка — это не повод постить его в Instagram, чтобы такие злыдни, как вы, на него смотрели", — резко ответила Виктория.

На поддержку знакомой она также заметила:

«Зай, оказывается, если ребенок родился — сиди немытая в растянутых трениках с лишними 20 кг и не высовывайся, ☝🏽а то ты или не рожала, или плохая мать, или вообще непонятно что… Мне так жаль наших женщин, которые так реагируют на все. Это же все не от хорошей жизни, а так хочется, чтобы все женщины были счастливы! И умели радоваться за других».

Кстати, буквально на днях Виктория поделилась первым фото с малышом в соцсетях. Однако в кадре мальчика почти не видно.

@lopyrevavika

"Наш сын родился здоровым и крепким👶🏻! Даже не ожидала, что все так легко пройдет. Хотя, с другой стороны, ожидала — я была уверена, что все будет прекрасно. Передаем вам большой привет 👋🏽 и благодарность от всей нашей семьи 👪. Буду понемногу рассказывать вам, как мы живем и растем", — пообещала звезда.

Напомним, о том, что она вскоре впервые станет мамой, Виктория рассказала общественности в декабре. Однако поклонники заподозрили, что Лопырева беременна, еще в конце сентября. Она стала надевать свободные платья, но некоторые наряды все же не смогли скрыть округлившийся животик. Тогда же Виктория Лопырева поделилась видео с мероприятия в Краснодаре, которое вела с Николаем Басковым . Платье звезды, по мнению поклонников, только подчеркнуло беременность фотомодели.

«Вика беременна», «Мне тоже кажется, что Вика в положении))», «Виктория в положении», «Поздравляю с малышом!», «А кто-то беременный))))) не будем показывать пальцем», «Ой! Животик!» — заметили тогда подписчики.

Интересно, что после объявления о своей беременности модель с радостью начала рассказывать о своем самочувствии в соцсетях. Она делилась эмоциями, связанными с беременностью, и отказывалась называть имя отца ребенка. Чуть позже выяснилось, что скрытность была связана не только с желанием уберечь личную жизнь от посторонних. В январе в Сети появились фото Виктории с новым избранником, которые сняли папарацци на одном из пляжей в Майами. Выяснилось, что новым возлюбленным модели и отцом ее будущего ребенка стал первый вице-президент группы компаний «Ташир» Игорь Булатов.

При этом, по данным прессы, мужчина пока официально женат на 28-летней Тате Карапетян. Девушка является дочерью главы компании «Ташир» (крупнейший застройщик и девелопер в России) Самвела Карапетяна . У Таты и Игоря двое маленьких детей, а их дочке нет еще и года.

@tatakey

Сама Тата предпочитает не комментировать поступки мужа. Однако она все же ответила на пару вопросов подписчиков на своей странице в Instagram. Тата призналась, что о романе Игоря узнала из интернета, а мстить Виктории Лопыревой физически она не собирается, поскольку ей «жаль портить труд пластических хирургов». Зато сейчас в ее Instagram нет ни одного снимка с супругом. А еще после появления фото Игоря с Викторией в Сети информация о мужчине и его должности пропала с официального сайта компании отца Таты.